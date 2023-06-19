Определен подрядчик для строительства центра «Мир» в «Парке покорителей космоса» за 4,2 млрд

Освоить 4,2 млдр руб на строительстве образовательного центра «Мир» в «Парке покорителей космоса» в Саратовской области сможет московский подрядчик. Это следует из проекта договора, который ППК «Единый заказчик в сфере строительства» опубликовала на странице закупки.

Победителем конкурса комиссия объявила московскую фирму ООО «Велес-строй». По данным Kartoteka.ru, компания основана в 2007 году Алексеем Кожуховым; в прошлом году чистая прибыль составила 111 млн руб.

Образовательный центр «Мир» станет частью «Парка покорителей Космоса» на месте приземления Юрия Гагарина. Общая стоимость проекта оценивается в 7,5 млрд руб.

Дарья Васенина