Склад для ретейлеров

Губернатор Саратовской области подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве в облцентре самого большого в регионе логистического центра. Какие компании заинтересуются объектом, пока неизвестно, в кабмине говорят о «крупнейших ретейлерах России». Проект представляется удачным и властям, и ­экспертам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявленная площадь логистического центра - 100 тыс кв м

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Заявленная площадь логистического центра - 100 тыс кв м

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пресс-служба правительства Саратовской области сообщила о заключении на ПМЭФ соглашения о строительстве крупнейшего в регионе логистического комплекса для ретейлеров. Губернатор Роман Бусаргин подписал бумагу с представителями инвестора ООО «УК „А класс капитал“».

Новый комплекс появится в Ленинском районе Саратова. В рамках первого этапа построят здания общей площадью 100 тыс. кв. м: «Логистический центр может быть использован крупнейшими российскими ретейлерами».

Проект претворят в жизнь в 2023–2025 годах. Общий объем инвестиций составит порядка 5 млрд руб. Предполагается, что реализация даст региону не менее тысячи новых рабочих мест.

«УК „А класс капитал“ является доверительным управляющим комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом „ПНК девелопмент“. Эта компания — крупнейший строитель складских комплексов „под ключ“ по современным технологиям»,— говорится в релизе.

Регион окажет поддержку компании в ускорении получения необходимых бумаг, в том числе проектно-сметной документации, разрешения на строительство, акта ввода объекта в эксплуатацию, уточнили «Ъ» в пресс-службе министерства инвестиционной политики Саратовской области.

Приход крупного игрока и создание новых современных складских и логистических комплексов позволит улучшить работу основных секторов экономики, уверены в ведомстве. Речь идет о промышленном и аграрном секторах, торговле, транспортировке и хранении, а также о сфере услуг: «Это позволит создать новые рабочие места и развить малый и средний бизнес».

Земельный участок, где появится логоцентр, уже определен. Он находится на Московском шоссе. «В данном районе планируется в дальнейшем сделать складской кластер, который позволит разместить крупнейшие компании — как местные, так и федерального масштаба. И в результате по максимуму использовать транзитный потенциал нашего региона»,— сообщили в мининвесте.

Информацию об основном резиденте комплекса в региональном правительстве пока предоставить не могут в связи с необходимостью соблюдения коммерческой тайны.

Депутат Саратовской областной думы, руководитель Торговопромышленной палаты региона Алексей Антонов подчеркнул, что Саратов географически выгодно расположен для организации логистических центров: «Это необходимо использовать, особенно сейчас, когда выстраиваются новые экономические отношения и новые маршруты на Юг и Восток. Именно поэтому в Саратовской области сегодня создается крупнейший в России Центр обработки данных от Сбера, с 2020 года работает Центр развития бухгалтерского учета; многие нефтяные компании также выбирают наши территории для открытия своих логистических центров. Все это хорошо для экономического развития региона и создания новых рабочих мест».

Логистические центры бывают разные, отметил независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин: «На какой регион, на какое количество регионов рассчитаны, на какое количество торговых сетей. Форматы разные бывают. Одно дело — логистический центр для бытовой техники, электроники. Совершенно другое дело — для овощей, скоропортящейся продукции. Здесь, насколько я понимаю, речь идет об универсальном центре, который сочетает в себе разные модули для разных ретейлеров».

Гоподин Лачугин отметил, что подобные проекты интересны не только ретейлерам, но и поставщикам, которым проще привезти продукцию в один центр: «Если посмотреть на логистические парки в Москве и Петербурге, как правило, такие распределительные центры разных крупных сетей находятся рядом друг с другом, чтобы было удобно поставщикам».

Собеседник «Ъ» предположил, что новый логоцентр заинтересует X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), поскольку сегодня компания активно расширяет присутствие в Поволжье; ПАО «Магнит», а также маркетплейсы.

«Это нормальная практика — создание логоцентра в наиболее удобном с логистической точки зрения месте и, соответственно, из него развозится продукция по расположенным поблизости регионам»,— объяснил эксперт.

В Астраханской области практически нет крупных логистических центров, сообщил Михаил Лачугин, поскольку регион неудобен — привезти можно много, а вывезти почти ничего: «Саратов в этом плане более интересен, поскольку в регионе сосредоточено огромное количество производств, поставляющих продукцию на Россию, на центральные регионы».

Эксперт предположил, что на конечном потребителе проект скажется скорее положительно — цены могут хоть и не падать, но медленнее расти: «Это снижение определенных издержек. Где-то могут появиться новые позиции в ассортименте».

Если говорить о работниках, Михаил Лачугин на примере петербургских логоцентров выделяет водителей погрузочно-разгрузочной техники, приемщиков товаров, сборщиков, фасовщиков, упаковщиков, кладовщиков и специалистов обслуживания оборудования. Места, предполагает эксперт, создаст УК — строитель комплекса.

Дарья Васенина