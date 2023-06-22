Волгоградский суд нашел выбор чиновниками регионального мусорного оператора нарушающим конкуренцию

Комитет пригодных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области не смог обжаловать рушение УФАС — ранее инстанция сочла требования к претендентам на статус регионального мусорного оператора незаконными. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Спор возник из-за порядка № 1364-ОД, который был утвержден комитетом в июне 2020 года. Согласно этому документу, для получения статуса регионального оператора по обращению с ТКО без конкурса необходимо владеть на праве собственности объектом по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО. Однако такого требования нет в федеральном законе № 89-ФЗ, который регулирует деятельность по обращению с ТКО и определяет условия присвоения статуса регионального оператора.

Волгоградское УФАС по результатам рассмотрения заявления ООО «Волга-Д» выдало комитету предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Комитет не исполнил предупреждение, поэтому УФАС обратилось в арбитражный суд.

Суд поддержал позицию антимонопольного органа и признал незаконным требование комитета к юридическим лицам, претендующим на статус регионального оператора без торгов. Суд отметил, что такое требование не соответствует закону и мешает развитию конкуренции в сфере обращения с ТКО. Кроме того, суд указал на то, что при проведении торгов в 2018 году такого требования к потенциальному региональному оператору не предъявлялось.

Никита Маркелов