Саратовский губернатор получил представление за плохой контроль за мигрантами

Прокуратура Саратовской области внесла губернатору Роману Бусаргину представление после проверки исполнения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В прокуратуре рассказали, что число приезжающий в Саратовскую область мигрантов растет год от года. Так, в этом году через Озинки в регион въехали свыше 516 тыс. иностранных граждан. На учет встали 33 тыс. человек.

«На этом фоне зарегистрирован рост количества административных правонарушений в сфере миграционного учета, режима пребывания иностранных граждан, осуществления ими трудовой деятельности. Остается значительным количество адресов массовой регистрации прибывших», — говорится в релизе.

В надзорном органе полагают: сложившаяся ситуация говорит о проблемах в работе регионального правительства. Прокуратура напоминает об удобном механизме противодействия незаконной миграции — создании адаптационного центра для переселенцев, где иностранные граждане смогут оформить медицинскую страховку, пройти медосвидетельствование, сдать тест на владение русским языком и встать на налоговый учет. Такие меры позволят обеспечить удобство, легальность и прозрачность, а также исключить «посредников», предлагающих малозаконные услуги по якобы оформлению мигрировавших рабочих.

В прокуратуре считают, что пассивность в вопросе социальной и культурной адаптации проявляют и органы местного самоуправления: «Планы и муниципальные программы в данной сфере носят формальный характер, финансирование не предусмотрено».

Сотрудники надзорного органа уверены, что реализуемая в регионе программа по оказанию содействия возвращению соотечественников в РФ требует описания четких критериев к переселенцам. Отмечается: из-за отсутствия обозначенного перечня министерство труда и социальной защиты Саратовской области принимало разные решения по одним и тем же заявкам, когда их подавали повторно.

Прокуратура выявила 14 случаев участия в обозначенной программе иностранцев, у которых не было профессионального или высшего образования, конкурентоспособной профессии, требующей подготовки и определенного уровня навыков.

Надзорный орган отмечает отсутствие взаимодействия между минтруда и миграционным органом по вопросу отслеживания соотечественников, получивших финансовую поддержку — нашли семь семей, покинувших регион раньше трех лет с момента постановки на учет. Бюджет области потерял порядка 200 тыс. руб.

В адрес губернатора внесли представление. Сейчас оно находится на рассмотрении. Прокуратура продолжает следить за ситуацией.

Дарья Васенина