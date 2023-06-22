Мэрам грозит губернатор

Дума Астраханской области приняла закон о возможности для губернатора (сегодня пост занимает Игорь Бабушкин) наказывать и увольнять глав городов и сел региона. Для принятия таких решений руководителю субъекта нужно будет получить соответствующую рекомендацию от правительства. В региональном парламенте с пониманием отнеслись к инициативе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поправки в региональный закон предложил Астраханский губернатор Игорь Бабушкин

Фото: Михаил Метцель / пресс-служба президента РФ Поправки в региональный закон предложил Астраханский губернатор Игорь Бабушкин

Фото: Михаил Метцель / пресс-служба президента РФ

Депутаты Астраханского регионального парламента приняли закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области», который предоставляет уполномоченным исполнительным органам региона право направлять губернатору рекомендации о вынесении предупреждения, объявлении выговора, а также об отстранении от должности глав муниципалитетов. Причиной может стать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных регионом.

В пояснительной записке говорится, что закон разработан «в целях совершенствования правового регулирования исполнения органами местного самоуправления (МСУ. — «Ъ») муниципальных образований Астраханской области, переданных отдельными законами Астраханской области государственных полномочий».

Также закон определяет перечень прав и обязанностей органов МСУ городских округов и районов области, за которые их главы будут отвечать постами. Список приведут в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Всего региональный закон дополнили двумя статьями. В одной из них перечислены права и обязанности исполнительных органов региона при осуществлении органами МСУ государственных полномочий: издавать обязательные для исполнения органами МСУ профильные нормативные акты, контролировать их исполнение, в том числе запрашивать информацию о расходовании выделенных средств, а также обеспечивать передачу органам МСУ целевых средств.

Среди возложенных регионом обязанностей, за которые главы органов МСУ будут отвечать своими местами, перечислены мероприятия по обращению с бродячими животными; отдельные госполномочия в сфере образования; создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; расчет и предоставление дотаций на «выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городов и сел».

Источник «Ъ» в руководстве Астраханской области рассказал, что поправки могут приниматься против конкретных должностных лиц, в частности руководителя Володарского муниципального района Хамзы Исмуханова и мэра Астрахани Олега Полумордвинова. Если первый может не устраивать политическое руководство региона популярностью у граждан и отсутствием административного опыта, то фигура господина Полумордвинова рискует стать разменной монетой накануне выборов главы региона в 2024 году. В частности, у жителей областного центра за последние годы накопилось недовольство работой ключевых муниципальных служб. Возложение ответственности на главу городского округа — вполне вероятный ход со стороны губернатора, предполагает ­собеседник «Ъ».

Новая норма поспособствует более ответственному отношению глав муниципалитетов к исполнению государственных полномочий, уверен депутат Астраханской облдумы Виталий Гутман: «Раз мы деньги даем и полномочия, то и спрашивать будем. Нарушил, не выполнил полномочия — тебя сразу уволили. Появляется ответственность».

Господин Гутман добавил, что законопроект нацелен на установление ответственности за исполнение государственных полномочий: «Оценивается не вообще вся деятельность главы муниципального образования, а именно в рамках тех полномочий, которые мы им передали и профинансировали». Собеседник «Ъ» уточнил, что порядок наложения штрафных санкций на глав муниципалитетов отрегулируют подзаконными актами.

Депутат Астраханской облдумы Евгений Дунаев считает поправки противоречивыми. «Есть федеральный закон о МСУ — жители или депутаты выбирают мэра. Но это не дает губернатору в полной мере руководить областью. Порой астраханцы выбирают не совсем подготовленных руководителей — с ними главе региона может быть некомфортно работать. С другой стороны, если губернатор сможет снимать с должности тех, кого он не назначал, это может противоречить волеизъявлению граждан».

Господин Дунаев добавил, что для устранения противоречий следует либо не давать губернатору прав отстранять глав муниципалитетов, либо отменить федеральный закон «О местном самоуправлении».

Дарья Васенина