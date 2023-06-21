В Астрахани историческое здание приобрела фирма из Петербурга

В Астрахани дом 19-го века постройки на улице Адмиралтейской, 48 с торгов приобрела фирма из Петербурга. Судя по данным с площадки торгов ДОМ.РФ, победителем стало ООО «Байкалинвест». В состав лота входят участок площадью 0,2 гектара и два здания общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров; начальная цена — почти 50,9 млн руб.

Новый владелец обязан сохранить историческое здание и поддерживать его в надлежащем состоянии. Здание является объектом культурного наследия федерального значения и было построено в 1899 году для семьи рыбопромышленника Ивана Воробьева.

В советское время в здании размещалась поликлиника для сотрудников Нижневолжского речного пароходства. В 2008 году к 450-летию Астрахани был отреставрирован главный фасад здания, но с тех пор оно не эксплуатировалось.

Никита Маркелов