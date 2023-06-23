В Пензенской области с начала года силовики завели семь дел о дискредитации ВС РФ

Шестеро жителей Пензенской области с начала года оштрафованы по статье о дискредитации вооруженных сил России (20.3.3 КоАП РФ). Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, поводом для составления протоколов стали посты в социальных сетях. Сумма штрафов варьировалась от 30 до 40 тыс. руб.

В управлении добавили, что если нарушитель повторно совершает такое деяние в течение года после привлечения к административной ответственности, то он подлежит уголовному преследованию по статье 280.3 УК РФ. Наказание по ней предусматривает штраф до 300 тыс. руб., принудительные работы до трех лет, арест до шести месяцев или лишения свободы до пяти лет с запретом на определенную деятельность.

С начала года в регионе по этой статье возбуждено одно уголовное дело.