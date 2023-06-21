Саратовские депутаты запретили главврачам и замам вести бизнес

Депутаты Саратовской областной думы поддержали запрет руководителям и заместителям руководителей государственных медицинских учреждений заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе через своих родственников и доверенных лиц.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о необходимости пресечения коррупционных схем в сфере здравоохранения, однако парламентарий подчеркивал необходимость запрета для руководителей госучреждений на медицинский бизнес. Авторы законопроекта, среди которых четверо главврачей, решили запретить любую коммерческую деятельность.

Депутат от «Единой России» Татьяна Ерохина на заседании пояснила, что новый закон направлен на повышение качества медицинской помощи и защиту интересов пациентов.

Фракция КПРФ предложила запретить вести бизнес руководителям любых госучреждений, однако соответствующая правка была отклонена.

Закон вступает в силу через десять дней со дня его опубликования. Ранее «Ъ-Средняя Волга» нашел пятерых главврачей в Саратовской области, которые числятся руководителями или учредителями коммерческих структур.

Никита Маркелов