Главврачам предлагают жить на зарплату

Депутаты Саратовской обдумы рассмотрят законопроект о запрете предпринимательской деятельности для руководства государственных медучреждений региона. Парламентарии обратили внимание на ситуацию после заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина о необходимости лишить медиков возможности направлять пациентов в аффилированные с ними частные клиники. Депутаты уверены в полезности нововведения. Юристы ­сомневаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовские парламентарии готовы запретить главврачам заниматься любым бизнесом

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Саратовские парламентарии готовы запретить главврачам заниматься любым бизнесом

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Саратовская областная дума рассмотрит законопроект «О внесении изменений в статью 5 Закона области „О противодействии коррупции“». В опубликованной на сайте регпарламента пояснительной записке обозначена цель изменений: «Профилактика коррупционных правонарушений в государственных учреждениях здравоохранения области». Уточняется, что действующее законодательство не охватывает обозначенные риски в полном объеме.

Законом предполагают установить для руководителей государственных медучреждений и их заместителей следующие запреты: заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности; занимать руководящие должности в коммерческих организациях; учреждать юридические лица.

На рассмотрение в думу законопроект внесла группа из семи представителей фракции «Единая Россия», среди которых спикер регпарламента Михаил Исаев, председатель ответственного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению (МСУ) Татьяна Ерохина, глава комитета по социальной политике Роман Грибов, а также четверо медиков: Елена Стифорова (главврач ГУЗ «Саратовская областная клиническая больница»), Евгений Ковалев (главврач ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1»), Наталия Бакал (главврач ГУЗ «Саратовская областная инфекционная клиническая больница») и Андрей Еремин (ректор Саратовского государственного медицинского уни­верситета).

Законопроект внесли на рассмотрение через неделю после заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина о недопустимости совмещения главврачами работы в государственных и частных медучреждениях: «Возьмите и примите региональный закон, где введете запрет для руководителей здравоохранения заниматься бизнесом в системе здравоохранения».

Господин Володин говорил о запрете на медицинский бизнес, но саратовские парламентарии решили запретить главврачам иметь любой. Об этом сообщил спикер облдумы Михаил Исаев. Изначально речь шла и о родственниках руководства госмедучреждений, но в конечной версии законопроекта прописаны только доверенные лица.

«Мы предлагаем запретить главврачам госучреждений здравоохранения и их заместителям заниматься любой коммерческой деятельностью, чтобы максимально исключить коррупционные риски в этой сфере»,— объяснила „Ъ“ одна из авторов законопроекта Татьяна ­Ерохина.

Госпожа Ерохина обозначила: связанные с коммерцией медики смогут вернуться к постам после выполнения требований антикоррупционного законодательства: «Если они хотят остаться в госучреждении на руководящей должности, то будут обязаны соблюсти закон».

Один из членов комитета по госстроительству и МСУ Денис Буланов (КПРФ) считает, что к усилению оттока кадров новый закон не приведет: «Оттекать уже некуда. У нас катастрофическая ситуация с медперсоналом. Но этот закон направлен на главврачей и их заместителей. Я сомневаюсь, что они будут расставаться с государственными должностями ради коммерческих проектов».

Господин Буланов рассказал: во время обсуждения закона на рабочей группе один из депутатов обратил внимание на то, что закон вступает в действие через 10 дней с момента публикации: «Были сомнения, что за этот срок человек успеет выйти из состава учредителей, сложить полномочия директора и т.д. На что от Татьяны Ерохиной прозвучало: пусть приостанавливают деятельность главного врача».

Парламентарий уточнил: рабочей группе региональный минздрав сообщил об отсутствии в регионе случаев совместительства или участия главврачей в коммерческих проектах. Замов пока не проверили.

Депутат выразил сомнение в том, что ведомству удастся найти много случаев совместительства, поскольку разговор о подобном запрете длится уже несколько лет: «Кто в чем участвовал, отовсюду вышли».

Запрет заниматься предпринимательством в принципе Денис Буланов объяснил тем, что «любой бизнес, даже IT, вполне можно привести в больницу»: «Наверное, исходя из этих соображений решили, что проще сразу обрубить все концы, чем оставлять лазейки».

Парламентарий отметил, что некоторые риски останутся и после принятия изменений в закон области: «Дети у всех есть, жены, мужья. Это все (закон. — «Ъ») можно обойти. Мы рассматривали вариант ввести запрет и для них, быть учредителями и сооучредителями организаций, но юристы нам сказали, что это уже будет запрет на профессию, поскольку мы ограничим людей в правах, возможно, даже конституционных».

«Я думаю, в думе его поддержат все фракции»,— резюмировал депутат, уточнив: сегодня законопроект рассмотрит парламентский комитет. Господин Буланов полагает, что на обсуждение думой документ попадет уже завтра.

«Ъ» удалось найти в регионе пятерых главврачей, связанных с коммерческими организациями.

У властей есть механизмы для увольнения неэффективных руководителей, рассказал «Ъ» юрист Николай Скворцов: «Расторгнуть контракт с главой государственной структуры учредитель может по своему усмотрению. Если нужен повод, компетентные органы могут провести проверку и подтвердить, что пациенты ходят в частную клинику вместо государственной».

Эксперт уверен: в отведенный врачам десяти­дневный срок продать бизнес по рыночной стоимости невозможно. «Реальный способ для главврачей — переоформить бизнес на менее очевидное доверенное лицо»,— полагает он. Собеседник «Ъ» добавил, что попадающие под действие закона лица постараются сохранить госдолжность, так как та «позволяет им пользоваться возможностями отправки клиентов в частные больницы».

Господин Скворцов назвал странной ситуацию, когда пензенский главврач может заниматься бизнесом, а саратовский — нет.

Дарья Васенина