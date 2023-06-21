За разрешениями пошли в суд

Девять исков о признании недействительными разрешений на строительство многоквартирных домов в Саратове и Энгельсе поступили в Арбитражный суд Саратовской области. С требованиями выступает региональный минстрой — соответствующее поручение губернатор Роман Бусаргин дал чиновникам еще в мае, когда региональный парламент законодательно запрещал строить дома без социнфраструктуры. Именно отсутствие мест в школах и детсадах неподалеку от строек и было объявлено причиной для обращения в суд. Эксперты уверены, что инициаторы борьбы за благополучие граждан не просчитали ­последствий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иски правительства могут обернуться для региона новыми обманутыми дольщиками

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Иски правительства могут обернуться для региона новыми обманутыми дольщиками

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области подало девять административных исков с требованием аннулировать ряд разрешений на строительство в регионе. Четыре иска рассмотрит судья Арбитражного суда Саратовской области Арина Михайлова, три — Юлия Огнищева; Татьяна Викленко и Диана Мамяшева — по одному. Ответчиком по шести заявлениям указана мэрия Саратова; по трем — администрация Энгельсского района.

В каждом из случаев минстрой просит аннулировать действия разрешений на строительство, которые муниципалитеты выдали в промежуток с 2015 по 2022 год; в качестве третьих лиц в разных исках указаны действующие застройщики, ЖСК, а также государственная ППК «Фонд развития территорий». Во всех случаях указанные организации распоряжаются участками, где строят многоквартирные дома.

Первым об исках в своем Telegram-канале «Пара слов» сообщил депутат Госдумы, секретарь саратовского реготделения «Единой России» Николай Панков, который поддержал инициативу региональных властей. По словам господина Панкова, требования аннулировать разрешения касаются тех объектов, «где жители не будут обеспечены школами, детсадами и поликлиниками».

Региональные власти озаботились проблемой социальной инфраструктуры возле новостроек с конца апреля, когда внимание на проблему обратил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. В ходе визита в родной регион господин Володин побывал в саратовском микрорайоне САЗ, где ППК «Фонд развития территорий» достраивает два 25этажных дома. Тогда региональные чиновники не смогли объяснить парламентарию, в какие школы и детские сады отправятся дети будущих жильцов. После этого правительство области приняло поправки в постановление, регламентирующее градостроительство. В соответствии с новыми нормами министерство строительства и ЖКХ региона более не может выдавать разрешения на строительство домов, если в 300 метрах от жилья не будет хотя бы запланировано строительство детского сада; а в 500 метрах — школы. Затем Саратовская областная дума приняла регио­нальный закон, который обязал строить дома на территории региона только с учетом наличия свободных мест в объектах социальной инфраструктуры.

В конце мая губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил министру строительства и ЖКХ Сергею Соколову через суд оспорить действующие разрешения на строительство по объектам, которые, с точки зрения чиновников, не соответствуют новым требованиям. Тогда власти сообщили, что проанализировали строящиеся объекты на предмет наличия должного числа школ, парковок и детских садов. Из актуальных 117 документов требованиям не соответствовали порядка 100.

Третьими лицами в спорах минстроя с энгельсской администрацией выступают ООО «Строймир», АО «СЗ „Шелдом“» и ООО «Волга ­Девелопмент Ком».

В Саратове два иска правительства коснулись ООО «Престиж». В остальных спорах в качестве «третьих лиц» фигурируют ЖСК «Авиатор3» и «Авиатор4», ранее упомянутый «Шелдом», а также государственная ППК «Фонд развития ­территорий».

Последствия судебных исков до конца не просчитаны, предположил руководитель Федерального центра помощи дольщикам Антон Хайдуков: «Фонд развития территорий должен передать часть квартир в домах обманутых дольщиков или процент от средств с реализации объектов региону. Это 12% от выручки с продажи, но в пределах суммы софинансирования которую Саратовская область заплатила фонду за решение проблем обманутых дольщиков. Если суд аннулирует разрешения на строительство, то цена участков с объектами незавершенного строительства существенно упадет». Собеседник «Ъ» добавил, что массовое аннулирование действий разрешений на строительство может привести к появлению в регионе новых обманутых дольщиков: «Семьи без квартир — гораздо большая проблема для региона, чем семьи без школ и детских ­садов».

Господин Хайдуков отдельно остановился на ЖСК «Авиатор3» и «Авиатор4»: «Компания УМ24 привлекает средства граждан через схему ЖСК — сегодня это законно. Федерального механизма для помощи дольщикам, которые заключают такие договоры, нет: застройщик не размещал средства на эскроу-счетах. Фонд развития территорий также не сможет принять решения по объектам. Это значит, что в случае возникновения проблем восстановление прав граждан ляжет нагрузкой на регион». Господин Хайдуков добавил, что точное число дольщиков в ЖСК «Авиатор3» и «Авиатор4» ­неизвестно.

Никита Маркелов