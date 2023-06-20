В Саратовской области чиновнику вменяют злоупотребление полномочиями за нерасселенные дома

Бывшего председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый невовремя провел заседание межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов аварийными. В итоге МКД № 24, 27, 29, 32 и 34 в мкр. Энгельс-1 не включили в областную программу по переселению на 2022-26 гг. Теперь горожане вынуждены жить в разрушающихся домах.

По данным Kartoteka.ru, в указанный период комитет возглавлял Иван Кононенко.

Региональный следственный комитет уже несколько лет расследует дело о халатности в администрации Энгельсского района. После череды обращений местных жителей к главе СКР Александру Бастрыкину в саратовском ведомстве начали регулярно сообщать о предъявлении обвинений бывшим чиновникам районного и областного уровней.

Дарья Васенина