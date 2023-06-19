Регионы Средней Волги оказались ближе к концу всероссийского рейтинга доходов населения

«РИА Новости» составило рейтинг субъектов России по доходам населения. Большая часть регионов Средней Волги находится в последней четверти списка.

Лучше всего дело обстоит в Волгоградской области — 51 место из 85 возможных. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 1,48. За 2022 год доля населения за чертой бедности уменьшилась на 1,7% и составила 9,6%.

На 63 месте расположилась Саратовская область: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора — 1,40; доля населения за чертой бедности снизилась на 0,8% и составила 13,2%.

65-е место у Пензенской области: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора —1,39; доля населения за чертой бедности уменьшилась на 0,5% и составила 11,5%.

68-я строчка досталась Астраханской области: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора —1,38; доля населения за чертой бедности уменьшилась на 1,7% и составила 13,8%.

Дарья Васенина