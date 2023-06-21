И о председателя расположенного в Саратове кассационного суда стал Сергей Сундуков

Исполняющим обязанности главы Первого кассационного суда общей юрисдикции, расположенного в Саратове, стал Сергей Сундуков. Информация появилась на сайте судебной инстанции.

До этого пост занимал Николай Подкопаев. Он ушел с должности в мае этого года, когда стало известно, что он претендует на руководство Верховным судом Донецкой народной республики. Его кандидатуру одобрил Высший квалификационный коллегиум судей России 18 мая.

Сергей Сундуков родился в 1966 году во Львовской области Украинской ССР. Он окончил юридический факультет Воронежского государственного университета имени Ленинского комсомола в 1992 году.

С 1985 по 1987 годы он проходил срочную службу в Советской Армии. С 1992 по 2000 годы он работал в прокуратуре Воронежской и Курской областей. С 2000 по 2005 годы он был мировым судьей в Касторенском районе Курской области.

С 2005 по 2013 годы он занимал должность судьи Касторенского районного суда Курской области. С 2013 по 2015 годы он возглавлял Горшеченский районный суд Курской области.

С 2015 по 2019 годы он исполнял обязанности заместителя председателя Волгоградского областного суда. Его стаж работы в сфере юриспруденции превышает 30 лет. Он имеет третий квалификационный класс судьи.

В 2017 году он был награжден медалью «За безупречную службу». В 2020 году он получил знак отличия Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации «За усердие» II степени.

Указом президента Российской Федерации от 12 августа 2019 года он был назначен заместителем председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Никита Маркелов