Волгоградский металлкомбинат «Красный Октябрь» ушел с молотка

АО «Корпорация Красный Октябрь» стало новым владельцем АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» (ВМК «Красный Октябрь»), одного из крупнейших российских производителей специальных марок стали. Как сообщило ООО «Аукционный дом «Форум», проводившее торги по продаже имущественного комплекса ВМК «Красный Октябрь», сделка составила 2,52 млрд рублей. Это почти в четыре раза меньше начальной цены, объявленной на первом аукционе в феврале 2023 года.

ВМК «Красный Октябрь» был создан в 1897 году как завод «Урал-Волга» и расположен в Волгограде. Завод специализировался на выпуске нержавеющих марок стали и занимал до 30% российского рынка в этом сегменте. В 2017 году выручка предприятия достигла 6,4 млрд рублей, но в последующие годы она резко снизилась. В 2021 году выручка ВМК «Красный Октябрь» составила всего 312 млн рублей. В ноябре 2018 года суд признал завод банкротом и ввел конкурсное производство.

По данным арбитражного управляющего ВМК «Красный Октябрь», имущественный комплекс завода, включающий 23,7 тыс. единиц движимого и недвижимого имущества, был оценен в 9,3 млрд рублей. Это почти в два раза больше его балансовой стоимости, равной 4,7 млрд рублей. Однако первый и второй аукционы по продаже комплекса не состоялись из-за отсутствия заявок.

Ранее вступил в законную силу Приговор бывшему исполнительному директору Волгоградского металлургического завода Дмитрию Герасименко — подсудимого приговорили к 8 годам колонии общего режима и крупному штрафу за присвоение имущества предприятия на сумму более 8,5 млрд руб. Решению суда предшествовало десятилетие банкротства, а также другое уголовное дело, пятеро фигурантов которого получили реальные сроки. Сам бывший менеджер объявлен в международный розыск.

Никита Маркелов