Осужденный за миллиардное мошенничество с деньгами дольщиков Алексей Абасов может ответить имуществом

Алексей Абасов, бывший владелец строительных компаний в Саратовской области, признан субсидиарно ответственным по долгам одной из своих фирм — ООО «Град Инвест». Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Саратовской области.

ООО «Град Инвест» занималось строительством жилых домов в Саратове и Энгельсе. В 2019 году компанию объявили банкротом. Согласно данным правительства области, на завершение всех объектов «Град Инвест» потребуется около 3 млрд рублей.

Алексей Абасов был осужден в 2020 году за мошенничество с деньгами дольщиков на 9 лет колонии строгого режима. Его апелляционная жалоба была отклонена судом.

Суд признал, что Абасов несет субсидиарную ответственность по долгам «Град Инвест», так как он использовал компанию в своих интересах и не обеспечивал ее финансовую устойчивость. Размер ответственности будет определен после продажи имущества банкрота и расчетов с кредиторами.

Дарья Васенина