Центр Волгограда поставят на счетчик

В Волгограде уже этой осенью появятся первые платные парковки. Нормативные документы, необходимые для введения такой практики, синхронно подготовили и на региональном, и на областном уровне. Из объяснений чиновников следует, что администрация рассчитывает не столько пополнить бюджет, сколько разгрузить центральную часть города. В кулуарах решение называют фактически принятым, при этом остаются непонятными важные детали: сколько парковочных мест станут коммерческими, какой будет процедура определения тех мест, где именно это необходимо, и даже предполагаемые затраты. Все это будет определяться отдельно решением администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Платить за парковку не придется в частности участникам спецоперации и владельцам электрокаров

Фото: «Ъ-Кубань» Платить за парковку не придется в частности участникам спецоперации и владельцам электрокаров

Фото: «Ъ-Кубань»

Вчера комитет по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской областной думы не стал проводить заседание, на котором планировалось впервые рассмотреть законопроект, разрешающий муниципалитетам региона внедрять платные парковки и регулирующий параметры, в которых такая деятельность возможна.

Заседание перенесли на следующую неделю, как уточнили в заксобрании, «по техническим причинам». Действительно, по сведениям „Ъ“ проблем с прохождением формальностей у законопроекта не предвидится. Планируемый документ разрешает возможность муниципалитетам вводить платные парковки и регламентирует ограничения такой деятельности. Согласно законопроекту, от платы будут освобождены многодетные, инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной и участники специальной военной операции, а также водители электрокаров. Для остальных льготными будут только первые 15 минут. Регламентируется и время действия платного периода — после 20.00 и до 08.00 в будни, а также круглосуточно в выходные все места будут бесплатными. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по заказу мэрии Волгограда проведено исследование, установившее, что в будни загрузка парковок в центре города достигает 70%, в то время как уже к 20.00 падает до 42% и до 33% ночью. Средние значения в выходные — 42%. При этом большинство социальных объектов города сосредоточены именно в центре.

Авторы законопроекта уточняют, что опирались на опыт двух десятков российских городов, где такая практика уже внедрена, а также, что документ не обязывает вводить платные парковки, а только дает такую возможность муници­палитетам.

Председатель профильного комитета облдумы, соавтор законопроекта Руслан Шарифов сообщил, что законодатели дают право всем муниципалитетам, но «с учетом реалий сегодняшнего дня в городах-миллионниках», ожидания возлагают на столицу региона.

«Это даст основу для организации регулирования парковочных мест в муниципальном образовании. Разобраться с разметкой, закрепить парковочные места, внести их в порядок»,— пояснил господин Шарифов.

По его словам, новый порядок удобен прежде всего жителям, которым станет проще заплатить, но иметь место, а не искать его. В выигрыше окажется и малый бизнес, в первую очередь рестораны, считает парламентарий, удобно это и для ­туристов.

«Муниципалитет должен брать на себя ответственность, создать план развития. Какие-то средства ведь будут поступать в бюджет. Если бы их направили на организацию новых парковок, возможно, строительство подземных паркингов, как когда-то планировали, создание дополнительных мест, это было правильно, чтобы людям было понятно, за что они платят»,— рассуждает депутат.

При этом еще накануне гордума Волгограда уже утвердила «Порядок использования, в том числе на платной основе, парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования» в городе. Документ, разработанный мэрией, поступил в представительное собрание раньше, чем в облдуме был зарегистрирован проект закона.

В решении гордумы никакой конкретики по развитию парковочной системы нет, лишь определены общие правила, по которым будут управляться действующие и, возможно, создаваться новые места. При этом, как отдельно уточнили в мэрии на запрос КСП, никаких вложений из бюджета не планируется. Хотя в самом тексте решения прямо указывается, что возможность создания парковок за счет средств городской казны есть. В документе указано, что оборудование и содержание платных парковок может быть организовано как силами муниципальных структур, так и на основании конкурсных процедур. Причем положение оставляет и возможность аукциона, и заключения концессионного соглашения или договора о частно-государственном партнерстве.

В кулуарах уже идут пересуды по поводу того, что за «оператор» у новой деятельности запланирован, но пока непонятен собственно размер интереса. По предварительным оценкам, планируется установить тариф 40 руб./ч, при этом годовые сборы ожидаются около 80 млн руб. Потенциальный частный оператор сможет, опять-таки по пока неофициальной информации, заработать половину от этой суммы.

Ни сроков, ни количества парковок, которые могут перейти в коммерческий статус, положение также не определяет. Но указывает, что они будут создаваться на местах, где загруженность сети повышена, согласно уже проведенному анализу. При этом, несмотря на просьбы некоторых депутатов, чиновники не предоставили им даже первого примерного списка предлагаемых платных парковок. Хотя предположить, где они появятся, несложно, рассуждает городской депутат Илья Кравченко (КПРФ) — в последние недели новую разметку именно парковочных мест нанесли на ул. Чуйкова и на Коммунистической. Администрация Волгограда план с картой платных парковок обещала представить в августе. При этом, уточнил господин Кравченко, чиновники отвергли его предложение, чтобы депутаты участвовали в разработке этой части.

Гордума в этом составе завершает работу в сентябре, когда будет избран новый созыв. Руководитель «Политической экспертной группы» и бывший вице-мэр Волгограда Константин Калачев отмечает, что «если бы в городе была дееспособная оппозиция, то для контрпозиционирования такие решения просто подарок — чтобы требовать отмены этого, возвращения бесплатных парковок».

«Мне кажется, что город не особо перегружен, в сравнении с Москвой точно. Ну и сперва надо сделать хорошие дороги и подтянуть уровень жизни, ведь Волгоград самый депрессивный миллионник,— рассуждает политтехнолог,— сама ситуация может быть триггером протеста, но для него нужны еще и лидеры. А тут, очевидно, полностью управляемая электоральная ситуация».

Член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян считает, что проект «пилотный и вполне может нормально работать для людей».

«Цель — улучшить обстановку в городе. Хотя, на мой взгляд, вопрос во многом еще не проработан. В первую очередь это касается людей, которые работают в организациях, что будут рядом с этими парковками. Это надо решать без ущемления прав людей, и чтобы решала это не одна только мэрия»,— полагает общественник.

Руслан Шарифов, отвечая на вопрос о возможных сложностях во внедрении новшеств, отметил: «Любой хороший закон можно испортить, если его неправильно использовать».

Ярослав Малых