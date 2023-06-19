Волгоградский суд обязал чиновников изолировать агрессивных бездомных собак

Администрация Волгограда обязана создать условия для содержания агрессивных безнадзорных собак - соответствующее решение принял суд. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, иск к чиновникам надзорное ведомство подало по результатам проверки и анализа обращений граждан. В 2022 году в Волгограде от укусов собак пострадали 2904 человека, из них 698 детей, сообщили в прокуратуре.

Проверка установила, что МБУ «Северное», занимающееся отловом и содержанием бездомных собак, не имеет достаточных ресурсов для размещения агрессивных животных, которые не могут быть возвращены на улицу. В результате такие собаки после обработки от бешенства снова попадают в городскую среду, создавая опасность для населения.

Прокуратура потребовала от администрации Волгограда и МБУ «Северное» создать условия для содержания и уничтожения агрессивных бездомных собак на территории города в интересах неопределенного круга лиц. Центральный районный суд города полностью удовлетворил иск прокуратуры и обязал ответчиков выполнить свои обязанности в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу.

Никита Маркелов