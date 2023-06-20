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Саратовские чиновники попали под следствие за контракт со структурой ФСИН

Администрация Заводского района Саратова заключила контракты на ремонт школы без конкурса. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Нарушения выявили при проверке соблюдения требований законодательства о контрактной системе при заключении контрактов с предприятием уголовно-исполнительной системы.

Прокуратура выяснила: в июне прошлого года некие сотрудники администрации Заводского района заключили с АО «Предприятия уголовно-исполнительной системы управления строительства 3 ФСИН России» четыре контракта на капитальный ремонт здания МОУ «СОШ № 84». Конкурс на получение подряда не проводили.

«При этом данное предприятие в уголовно-исполнительную систему РФ не входит, а фактическое исполнение контрактов передавалось на субподряд иной организации по предварительному согласованию с заказчиком», — говорится в релизе.

Ущерб городскому бюджету оценили в 14 млн руб. Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

По данным Kartoteka.ru, АО «Предприятия уголовно-исполнительной системы управления строительства 3 ФСИН России» зарегистрировано в Уфе. Сегодня компания находится в процессе ликвидации. На момент описываемых событий и сегодня ею руководит Руслан Салимов.

Дарья Васенина

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