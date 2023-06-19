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Саратовский ТРЦ «Триумф Молл» решила купить московская компания

Саратовский ТРЦ «Триумф Молл» обзавелся потенциальным покупателем. Единственным участником аукциона стала московская компания ООО «Доминион», специализирующаяся на аренде и управлении недвижимостью.

ПАО «Сбербанк» выставил на аукцион 100% доли в уставном капитале организации, которой принадлежит ТРЦ «Триумф Молл» (ООО «Инвестиционно-ипотечная компания») еще в мае 2023 года. Начальная цена лота составила 3,8 млрд рублей. Кроме долей ИИК, в лот также входили права требования банка к этой компании на сумму 4,1 млрд рублей.

По данным «Российского аукционного дома», который проводил торги, заявку на участие подала только одна компания — ООО «Доминион». Организация зарегистрирована в Москве в 2021 году и имеет единственного учредителя — ООО «Сентрал Пропертиз». Последнее, в свою очередь, принадлежит президенту Денису Степанову (66,67%) и Сергею Егорову (33,33%). На сайте «Сентрал Пропертиз» указано, что компания занимается развитием коммерческой недвижимости и имеет кредитный портфель более 20 млрд рублей.

По условиям аукциона, если допущен только один участник, то торговая сессия признается несостоявшейся, но продавцы могут заключить документацию по сделке с единственным участником по цене не ниже начальной.

Дарья Васенина

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