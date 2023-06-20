Китайцы похимичат в Волгограде

В Волгограде реанимируют проект строительства завода по производству метанола на промплощадке закрытого в 2014 году советского гиганта «Химпром». Группа АЕОН анонсировала строительство такого завода к 2023 году, однако инициатива застопорилась из-за ухода японских и датских партнеров. Теперь заявлено: проект будет реализован при участии китайской национальной химико-инжиниринговой группы CNCEC, его стоимость оценивают в 114 млрд руб. Ожидается, что для производства, которое обещают ввести в строй в 2026 году, главным рынком станет азиатский. Собеседники «Ъ» в отрасли находят такую перспективу неочевидной, а реализацию продукции на внутреннем рынке — маловероятной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2019 году имущество "Химпрома" ушло с торгов за 100 млн руб

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ В 2019 году имущество "Химпрома" ушло с торгов за 100 млн руб

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

На завершившемся Петербургском международном экономическом форуме российская компания GTM One (входит в АЕОН Романа Троценко) и китайская госкомпания CNCEC подписали соглашение о строительстве комплекса по производству метанола на территории особой экономической зоны «Химпром» в Волгограде.

Общая стоимость проекта оценивается в 114 млрд руб. Больше 80 млрд пойдет на метаноловый завод мощностью 1 млн тонн в год, который станет «якорным» производством для целого химкластера. Построить основное производство рассчитывают до 2026 года, при этом собственником будет российская компания, а китайские партнеры выступят в роли EPC-подрядчика.

Финансировать проект будут из заемных средств — там же на ПМЭФ23 Газпромбанк объявил о соглашении с GTM 1 (входит в AEON), по которому банк станет инвестором волгоградского проекта на сумму «более 100 млрд руб.».

В сообщении банка отмечается, что «инвестиционную инициативу предполагается реализовать с использованием технологии комбинированного риформинга». За этой формулировкой, как сообщают собеседники «Ъ» в отрасли, могут скрываться несколько вариантов технологических процессов, включая даже одновременное производство метанола и аммиака. На полях ПМЭФ2023 Роман Троценко уточнил, что планируется строительство комплекса по выпуску сложных пластиков и полимерных компонентов. А директор международного подразделения CNCEC Бао Гуандун отметил: подписание договора имеет большое значение «не только для двух компаний, но и для двух стран — России и Китая».

Подконтрольный «Ростеху» волгоградский завод «Химпром», выпускавший широкую линейку химической продукции, в том числе уникальной, в 2012 году был объявлен банкротом, а в 2014м остановил производство. Региональные власти обещали создать на его базе новые производства, используя преимущества промплощадки — наличие запасов сырья и мест для складирования отходов, резервов энергомощности и транспортной доступности.

В 2019 году имущество завода за 103,2 млн руб. (при стартовой цене торгов 3,8 млрд) выкупило ООО «Промышленные технологии», принадлежащее Роману Троценко и его партнерам Андрею Донских и Александру Шведову. Тогда же было объявлено об участии в проекте химкластера японской корпорации Marubeni и датской Haldor Topsoe (технологии).

Однако эти планы также не были реализованы.

В октябре 2022 года правительство РФ одобрило создание на территории бывшего «Химпрома» особой экономической зоны. В ОЭЗ планируют организовать больше 800 рабочих мест на заводах по выпуску метанола, биопротеинов, химсредств для защиты растений и т.п.

В России выпускают около 4,5 млн тонн метанола ежегодно, при этом внутренняя потребность — 2,5 млн тонн. Уже в прошлом году российские производители столкнулись с проблемами со сбытом продукции. Основным рынком был европейский, а в конце года метанол еще и попал в восьмой пакет санкций ЕС.

Заслуженный химик России, бывший топ-менеджер ряда химпредприятий и экс-депутат Волгоградской облдумы Олег Болотин признается, что новые оптимистичные планы его «несколько ­удивили».

«Не могу опровергать официальную информацию, но сейчас выглядит очень сомнительно, хотя бы по ситуации с железной дорогой»,— рассуждает господин Болотин.

Полноценное использование речного пути потребует строительства нового крупного причала, а проходимость Волго-Донского судоходного канала всего восемь-девять месяцев в году.

«На самых громких форумах и раньше заявляли о контрактах, которые лишь протоколы о намерениях»,— добавляет господин Болотин.

Рассчитывать на рост внутреннего спроса пока тоже сложно. Больше 40% российского потребления — производство формальдегида и смол на его основе, которые используют мебельная промышленность и изготовители отделочных материалов.

«Выгода китайцев в метанольных проектах в России не только в закупках по приемлемых для них ценам, но и в их реализации путем строительства технологических агрегатов,— объясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.— В свою очередь, AEON помощь CNCEC сейчас точно не помешает, учитывая санкционную повестку вокруг России, приведшую к уходу из нашей страны западных инжиниринговых компаний».

Стоимость метанола на мировом рынке с января 2023 года снизилась с $350–400 до $285–300 за тонну. Однако в среднесрочной перспективе, отмечает Леонид Хазанов, спрос будет расти. Доминирует доля Китая и Индии, где внутреннее производство растет, но отстает от темпов ­потребления.

Успешность проекта, отмечает эксперт, будет зависеть от стабильности поставок технологического оборудования, ситуации со спросом и возможностей экспорта.

«Нельзя сбрасывать со счетов логистические проблемы из-за отсутствия крупных терминалов по перевалке метанола на юге России и ограниченной пропускной способности железных дорог восточнее Урала. Поэтому ждать быстрого выхода производства на проектную мощность и его скорой окупаемости не стоит»,— констатирует господин Хазанов.

Ярослав Малых