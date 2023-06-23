В Минцифры заявили, что рассматривают идею разрешить так называемые пиратские кинотеатры. Как сообщили в ведомстве, подобное возможно при соблюдении ряда условий, контент должен соответствовать действующему российскому законодательству. Речь, в частности, идет о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сцен насилия и других подобных материалов. Участники рынка оценили это решение неоднозначно. В свою очередь, политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что проблема выходит за рамки киноиндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (сокращенно Минцифры) официально подтвердили, что могут разблокировать так называемые пиратские кинотеатры, но при соблюдении ряда условий. Их немного, в частности, данный видеоконтент не должен пересекаться с легальными российскими онлайн-сервисами и чтобы никакого экстремизма и ЛГБТ-пропаганды.

С последним понятно, хотя тоже с оговорками. Что же касается экстремизма, то это понятие растяжимое. Впрочем, не будем углубляться в чисто киношные вопросы. Все должно быть ясно и без дополнительных пояснений: пиратство в целом — это плохо. Тем более что с этим пережитком девяностых в России достаточно долго боролись и вот вроде бы выстроили легальную прибыльную качественную систему. Но времена, как известно, меняются, и говорим мы здесь в основном о большой политике.

И вот так может показаться, что именно она и имеет в этой части определяющее значение. Итак, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ в марте 2023 года отметился искрометной фразой, призвав «искать правильных пиратов». Ушли, мол, от нас все эти «нетфликсы», ну и ничего: то, что было за деньги, теперь возьмем бесплатно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал это начинание и одновременно прояснил его, как бы обосновал идеологически: дело в том, что на самом деле пираты — не мы, а они, то есть Запад. Есть конкретный вопиющий пример — взяли и украли, что там уж стесняться, наши активы, которые мы им доверили.

Так что отбрось, народ российский, все сомнения или же угрызения совести, если такие у кого-то, конечно, возникнут. Мы же, по большому счету, благое дело делаем — не способствуем пиратству, а пирата наказываем, восстанавливаем справедливость. И дело это политически верное.

Хотя, как было сказано выше, вопрос этот спорный в части того, кто от этого больше пострадает: вражеский Netflix или же отечественная киноиндустрия.

Как бы то ни было, переходим к следующей интересной новости. Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что предложила Китаю создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. Получается этакий евразийский «Оскар».

Это логично, поскольку Китайская Народная Республика активно развивает не только экономику и социальную сферу, но и кинопроизводство. И объемы двустороннего сотрудничества по этому направлению также неуклонно возрастают.

На китайских автомобилях уже ездим, будем и китайские фильмы смотреть, откроем для себя новые культурные горизонты. Но при этом и без Netflix не останемся. В целом жить можно, главное — чтобы без ЛГБТ и абстрактного экстремизма. В нынешних реалиях это намного хуже, чем видеопиратство.

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