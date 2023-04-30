В нелегальный контент добавляют законность

На пиратские онлайн-кинотеатры предложили распространить цензуру, с соответствующей инициативой выступили легальные сервисы с фильмами и сериалами. В ассоциации «Интернет-видео» считают, что такие ресурсы необходимо взять под контроль, в частности, заставить запикивать нецензурную лексику, предупреждать о вреде алкоголя и табака, проверять возраст зрителя и вырезать сцены с изображением ЛГБТ-отношений. В марте 2023 года 67% посещений сайтов с видеоконтентом пришлось именно на порталы с пиратскими копиями фильмов и сериалов, отмечают в ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом трафик легальных и пиратских площадок растет почти синхронно: за год их месячная посещаемость увеличилась на 39% и 36% соответственно. При этом законодательство для аудиовизуальных ресурсов только ужесточается, и это может способствовать оттоку аудитории, пояснил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин:

«Если государство заявляет о заботе о гражданах, нравственных, духовных и прочих аспектах жизни, выстраивает правила распространения материалов, содержащих какие-то тонкие, острые темы, то эти правила должны быть едины для всех.

В российском законодательстве есть нормы общего характера, в частности, экстремизм, детская порнография, которым подчиняются все субъекты. Но, помимо этого, на аудиовизуальные сервисы, СМИ, социальные сети распространяются нормы специального регулирования, которые еще больше сужают объем информации, который им можно публиковать.

Так, сейчас доступны, например, "Игра престолов" без купюр и другие зарубежные сериалы в озвучке, которая содержит нецензурную брань, хотя в аудиовизуальных сервисах она запрещена, и так далее. Эти все вещи так или иначе способствуют оттоку людей из легальных ресурсов, где они не могут, скажу обтекаемо, весь творческий замысел автора этих фильмов увидеть.

Кроме того, наши претензии в том, что пиратские сайты распространяют копии контента, права на который им не принадлежат, никуда не уходят. Но здесь механика чуть-чуть другая — через инструменты защиты авторских прав. Государство за этим не следит, а предоставляет правообладателю возможность требовать блокировки и так далее. В отношении же информации, которая обладает признаками запрещенной, решение принимает именно госорган исполнительной власти».

В декабре 2022 года в России также приняли закон, который запрещает пропаганду нетрадиционных отношений среди лиц любого возраста. После этого в онлайн-кинотеатрах появились сильно отредактированные версии американских сериалов, например, в «Сексе в большом городе» вырезали упоминания о представителях ЛГБТ. Авторы законопроекта, впрочем, позже пояснили, что в этом не было необходимости.

Тем не менее наказывать владельцев пиратских ресурсов, на которых доступны фильмы и сериалы без цензуры, не получится, уверен руководитель практики интеллектуальной собственности и информационного права компании Maxima Legal Максим Али:

«Тут нужно понимать, что нет у нас какого-то единого законопроекта. Есть массив законодательных актов — о защите детей от информации, о запрете табакокурения и так далее, которые точечно запрещают распространение разного контента. Уже сейчас эти требования являются общими, не заточенными только под легальные онлайн-кинотеатры.

То есть если мы говорим про вред курения, то, возможно, его применение сложилось таким образом, что он распространяется именно на онлайн-кинотеатры.

Возможно, где-то есть сужение формулировок только до легальных сервисов, и я не думаю, что будут вводить какое-то отдельное понятие пиратских ресурсов.

Скорее всего просто законодатели пропишут, что любой, кто распространяет информацию в интернете, должен соблюдать все те же самые требования, что и онлайн-кинотеатры.

Вероятно, расширение этих требований выгодно легальным игрокам. Если у них появится своего рода оружие в виде возможности жаловаться на какие-то дополнительные нарушения, которые допускают пиратские площадки, то они еще сильнее усложнят пользователям доступ к нелегальному контенту, его еще сложнее будет найти.

Между тем сами нелегальные сервисы такие требования будут игнорировать. Эти ресурсы сейчас на практике используются для рекламы, продвижения того, о чем нельзя говорить на легальных ресурсах, в частности, онлайн-казино. К ним и так уже люди ходят через VPN, они и так создают миллион "зеркал".

Более того, редко когда эти ресурсы светят данные об ООО или индивидуальных предпринимателях. Часто они зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, и все сделано для того, чтобы как можно сложнее было дотянуться до реального администратора этих ресурсов, хотя бы потому что ему грозит уголовная ответственность за нарушение авторских прав».

В конце 2022-го Group IB также составила список самых популярных фильмов у российских пиратов. Рейтинг возглавил «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. В десятку также попали «Человек-паук», «Доктор Стрэндж» и «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. Большинство фильмов из списка не выходили в российский прокат.

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Елизавета Скобцова