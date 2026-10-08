Трафик взял паузу

На снижение охватов у Wildberries повлияло снижение рекламной активности компании на телевидении и в других медийных средах, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Вероятно, что убытки, которые компания понесла в связи с атаками на склады, а также расходы на перераспределение товарных потоков могли сказаться на маркетинговых расходах, объясняет он: «Ozon в это же время продолжал активную рекламную кампанию». Одновременно многие продавцы, которые размещали свои товары на Wildberries, сократили свою рекламную активность на площадке, что также стало фактором для времени нахождения на платформе, говорит эксперт. Большую роль играет и то, что в результате атак часть потребителей и продавцов испытывает сложности с доставкой товаров, подтверждает он. «В целом трафик и время нахождения на сайтах у маркетплейсов напрямую коррелируют с маркетинговой активностью как самих маркетплейсов, так и продавцов на них»,— заключает Кирилл Танаев.