Минобороны проверяет Владимирское ракетное объединение РВСН
08.10.2026, 06:31
Минобороны России сообщило о плановой контрольной комплексной проверке Владимирского ракетного объединения. На маршруты боевого патрулирования выведены подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».
Проверка проходит под руководством командующего Ракетными войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева. «На маршруты боевого патрулирования планово выведены автономные пусковые установки ракетных соединений мобильного базирования РВСН»,— указано в сообщении Минобороны.
ПГРК «Ярс» отрабатывают совершение маршей, рассредоточение ракетных дивизионов со сменой полевых позиций и преодолением участков условно зараженной местности. Задействованы армейская авиация и подразделения беспилотных систем РВСН.