Пиратским стримингам предлагается легализация

Власти намерены легализовать пиратские кинотеатры. Минцифры подтвердило планы по разблокировке этих сервисов. О том, что ведомство прорабатывает этот вопрос вместе с участниками рынка, сообщило «РИА Новости». Минцифры заявило, что это действительно так: главное, чтобы пиратский контент не содержал экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заявление Минцифры выглядит как минимум неожиданным, отметил замглавы комитета по интеллектуальной собственности РСПП Анатолий Семенов:

«Сравнительно цивилизованный способ легализации недоступных произведений власти почему-то проигнорировали. Сейчас они решают, как аккумулировать деньги за иностранный софт, чтобы использовать их для финансирования российского программного обеспечения.

Громогласные заявления делал и Дмитрий Медведев, он предлагал просто использовать торренты. Все посмеялись, бывает. И вдруг целое министерство заявляет о таких странных вещах. Конечно, выглядит это очень амбивалентно».

Легализация пиратов ударит по законным сервисам. Они могут лишиться части выручки, считает генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Запуск пиратских стримингов и разрешение от государства — это путь в никуда. Мы много лет боролись за то, чтобы люди платили за качественный контент, и правообладатели получали свою часть денег.

И если сейчас встать на путь легализации пиратства, то выходить из этого придется очень долго.

Поэтому, мне кажется, надо делать упор на оригинальный российский контент, а импортный убирать или пользоваться тем, что можно показывать у нас в стране. При этом выручка легальных стримингов может снизиться на 15-20%, так как их ассортимент станет уже».

Не исключено, что за легализацией пиратов все-таки стоит попытка помочь российским сервисам, считает руководитель практики интеллектуальной собственности компании DRC Владимир Ожерельев:

«Это будет направлено на поддержку официальных больших российских кинотеатров типа ivi, Okko и подобных им, чтобы не допустить внешней блокировки по антипиратскому закону. Потому что было бы странно, если бы наше государство хотело помогать нелегальным ресурсам.

Но на самом деле все это противоречиво, потому что из России ушли студии, которые распространяют тот контент, который сейчас наше государство считает идеологически неправильным, а теперь оно, получается, принимает меры для того, чтобы к этому контенту люди продолжали иметь доступ».

На решение той же проблемы был нацелен законопроект о принудительном лицензировании контента, он должен был помочь российскому бизнесу. В Минкультуры выступили против такой идеи. Там заявляли, что это позволит кинотеатрам получать только несколько блокбастеров в год, содержание которых сомнительно «с идеологической точки зрения».

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Иван Корякин