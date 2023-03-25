Медведев призвал нелегально скачивать западный контент, «чтобы они обанкротились»

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что если раньше относился отрицательно к скачиванию пиратских копий зарубежных фильмов и музыки, то сейчас поддерживает такой способ получения контента. Он считает правильным не только скачивать самим, но и распространять в интернете копии произведений, которые теперь недоступны в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте» он рассказал, что раньше, как юрист, «считал, что лучше переплатить». Однако сейчас, когда многие зарубежные стриминговые сервисы, в том числе Netfix, прекратили работу в России, господин Медведев считает нормальным скачивать выпускаемый ими контент.

«Знаете что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них... Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги. Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они собирают здесь. Вот если они ушли от нас — всякие Netflix и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользовать бесплатно. Я бы еще это все по сети разбрасывал, чтобы причинить им максимальный урон, чтоб они обанкротились»,— сказал он.

На фоне российской военной операции на Украине многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России, а крупнейшие правообладатели вроде Universal, Disney, Sony, Warner приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов. Это привело к притоку пользователей на пиратские видеосервисы. Дмитрий Медведе еще в январе заявил, что России стоит разрешить использование интеллектуальной собственности некоторых зарубежных компаний «без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения». По его мнению, такое решение могло бы стать ответом для корпораций, которые перестали продавать в стране свою продукцию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Контент подводят под пиратство».

Лаура Кеффер