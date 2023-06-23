Курс лиры второй день подряд обновляет исторический минимум

Курс турецкой лиры впервые поднялся выше 25 лир за доллар. К утру 23 июня лира торгуется по курсу до 25,11 лир за доллар и 27,46 лир за евро. Стоимость турецкой валюты рекордно падает второй день подряд.

Вчера, 22 июня, Центробанк Турции впервые с 2021 года повысил ключевую ставку до 15% с 8,5%. Ставку повысили в целях борьбы с кризисом турецкой экономики и ужесточения денежно-кредитной политики. Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,6%. В прошлом году инфляция в стране была на уровне 86%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турецкий ЦБ вернулся к основам».

Олеся Павленко