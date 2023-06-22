Ключевая ставка обвалила лиру

Курс турецкой валюты к американской обновил исторический минимум. $1 сейчас стоит более 24 лир. Падение произошло на фоне повышения ключевой ставки в стране. Центробанк Турции впервые с марта 2021-го увеличил показатель с 8,5% до 15%. Но рынки ожидали более жесткого решения. Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила почти 40%, в прошлом году показатель достигал 86%. Для решения проблемы Анкара долгое время не повышала ставку, а, наоборот, снижала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как падение лиры отразится на россиянах? И когда вырастут цены в Турции? Председатель русского общества Антальи Марина Сорокина отмечает, что местные ждали обвала лиры после президентских выборов: «Для тех, кто приезжает, это хорошая новость, поскольку они приезжают с рублем, долларом или евро. В любом случае они привозят сюда валюту, соответственно, у них больше лир.

Те, кто здесь живет и получает зарплаты, как и граждане Турции, конечно, ждут повышения цен, но пока этого не произошло. Цены тут в последнее время растут. На повышение стоимости доллара и падение лиры сильно повлияло землетрясение в феврале. Того, что происходит, ожидали все, знали, что этот курс максимально будет держаться до выборов».

В то же время россиянам вновь стали доступны горящие туры в Турцию, сообщила Ассоциация туроператоров. Связано ли появление таких предложений с падением лиры? Вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР Артур Мурадян считает, что пока речь идет скорее о пиар-ходе и попытке привлечь клиентов:

«Один из операторов предложил горящие туры на конец июня. Это происходит на фоне того, что загрузка немного не соответствует ожиданиям. Здесь играет роль как глобальное повышение цены, которое было на туристическом рынке Турции, так и очень высокий обменный курс рубля по сравнению с прошлым годом.

Если другие крупные игроки по турецкому направлению также начнут анонсировать горящие туры, то это будет свидетельствовать о том, что началось некое ралли со снижением цены для увеличения загрузки. Сейчас я бы не исключал, что это некий элемент маркетинга в попытке привлечь клиентов. Что касается стоимости, она находится на уровне 70-120 тыс. руб. за тур».

Сейчас шаг от появления горящего тура в продаже до даты вылета составляет примерно 10 дней, отмечают игроки рынка. Есть и более срочные предложения. Например, уже в пятницу можно улететь в пятизвездный отель Кемера на восемь ночей, цены стартуют от 93 тыс. руб.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко