Центробанк Турции впервые за 27 месяцев поднял ключевую ставку

Центральный Банк (ЦБ) Турции принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 15% в рамках борьбы с кризисными явлениями в экономике страны. В последний раз регулятор повышал ключевую ставку 27 месяцев назад — в марте 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Business Wire / AP Фото: Business Wire / AP

«Комитет по денежно-кредитной политике принял решение увеличить ставку аукциона недельного репо с 8,5% до 15%. Совет директоров ЦБ решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться дефляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать волатильность цен»,— говорится в заявлении по итогам заседания комитета, опубликованном на сайте турецкого ЦБ.

Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,6%. В прошлом году инфляция в стране была на уровне 86%. Для борьбы с ней ЦБ страны долгое время не повышал ставку, а наоборот, снижал. Изменение ключевой ставки — первое решение нового главы регулятора Хафизе Гайе Эркан, которая заняла эту должность в начале июня. Она стала первой в истории Турции женщиной, возглавившей ЦБ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Командовать парадом будет она».

Милена Костерева