Турецкий ЦБ вернулся к основам

Центробанк Турции в четверг объявил о начале ужесточения денежно-кредитной политики, которого инвесторы ожидали c конца 2021 года — тогда вместо традиционного для мировой практики ужесточения политики в условиях роста инфляции турецкий ЦБ, напротив, стал снижать ставки. В четверг ставка была повышена почти вдвое, на 6,5 процентного пункта, до 15%, и регулятор при этом отметил готовность бороться с инфляцией в Турции и дальше. Эксперты отмечают, что Центробанку этой страны придется повышать ставки до 25–30% только для того, чтобы сдержать ослабление лиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый руководитель Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан приняла от своего предшественника Сахапа Кавчиоглу цветы, но не прежнюю политику ставок

Фото: Emin Sansar / Anadolu Agency / Getty Images Новый руководитель Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан приняла от своего предшественника Сахапа Кавчиоглу цветы, но не прежнюю политику ставок

Фото: Emin Sansar / Anadolu Agency / Getty Images

Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг резко изменил направление своей денежно-кредитной политики и повысил ставку с 8,5% до 15%. Этот шаг, однако, не оказал поддержку лире, слабеющей после завершения второго тура президентских выборов в Турции и победы в нем Реджепа Тайипа Эрдогана. В четверг нацвалюта этой страны торговалась по курсу 24 лиры за доллар — накануне заседания участники рынка прогнозировали более значительное повышение ставки. Отметим, что давление на курс лиры оказывают и сигналы от главы ФРС Джерома Пауэлла о необходимости дальнейшего повышения ставок в США для борьбы с американкой инфляцией.

Турецкий регулятор в четверг заявил о необходимости начать борьбу с инфляцией «как можно скорее», заявлено также о желании влиять на изменение инфляционных ожиданий и об ожидании дальнейшего давления на рост цен.

Регулятор намерен ужесточать свою политику в «своевременной и постепенной» манере и в среднесрочной перспективе добиться снижения инфляции до целевых 5%. В оценке необходимости дальнейшего повышения ставки турецкий ЦБ будет отталкиваться от поступающих данных и придерживаться «прозрачной и предсказуемой» политики, говорится в заявлении.

Отметим, что инфляция в Турции пока существенно превышает уровень увеличенной ставки: в мае в годовом выражении она замедлилась до 39,6% с 43,7% в апреле и 50,5% в марте. Однако этот эффект связан в том числе с высокой базой прошлого года. Месячный прирост инфляции в мае замедлился с 2,4% до 0,04%.

Заседание ЦБ Турции в четверг фактически было «тестовым» — после назначения нового кабинета министров и смены главы Центробанка. Отметим, что корректировка прежнего курса началась сразу после выборов. Один из ключевых постов — главы Минфина — был отдан экономисту с опытом работы в инвестбанках и стороннику умеренной фискальной политики Мехмету Шимшеку, занимавшему эту должность в 2009–2015 годах.

Господин Шимшек пообещал, что правительство будет добиваться снижения инфляции до однозначных показателей в среднесрочной перспективе, придерживаться фискальной дисциплины и помогать ЦБ в борьбе с инфляцией.

Главой ЦБ Турции стала Хафизе Гайе Эркан, работавшая до этого преимущественно в американских банках, в том числе в Goldman Sachs.

Расхождение уровня ставок и инфляции в Турции началось с осени 2021 года — тогда инфляция достигла 20%, но ЦБ страны под давлением президента Эрдогана, объявившего о «новой экономической модели», воздержался от повышения ставки. Ее уровень, напротив, стал снижаться (в 2021 году — с 19% до 14%, в 2022-м — до 9%, в 2023-м — до 8,5%), что расходится с общепринятой конвенцией, предполагающей повышение ставок для снижения темпов роста цен. В итоге разрыв величины ставки с уровнем инфляции в начале 2022 года превысил 50%, а в октябре прошлого года темпы роста цен разогнались до 85%. После этого показатель стал замедляться из-за эффекта высокой базы и снижения цен на энергоресурсы.

«Повышение ставки расстроило инвесторов, которые рассчитывали на более агрессивное ужесточение политики, но указание на дальнейшее повышение обнадеживает участников рынка»,— отмечают в Capital Economics. Эксперты прогнозируют повышение ставки к концу года до уровня в 25–30%. Такое ужесточение позволит ограничить беспрепятственное ослабление курса лиры.

Татьяна Едовина