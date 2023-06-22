Турецкий ЦБ вернулся к основам

Центробанк Турции в четверг объявил о начале ужесточения денежно-кредитной политики, которого инвесторы ожидали c конца 2021 года — тогда вместо традиционного для мировой практики ужесточения политики в условиях роста инфляции турецкий ЦБ, напротив, стал снижать ставки. В четверг ставка была повышена почти вдвое, на 6,5 процентного пункта, до 15%, и регулятор при этом отметил готовность бороться с инфляцией в Турции и дальше. Эксперты отмечают, что Центробанку этой страны придется повышать ставки до 25–30% только для того, чтобы сдержать ослабление лиры.
Новый руководитель Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан приняла от своего предшественника Сахапа Кавчиоглу цветы, но не прежнюю политику ставок
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Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг резко изменил направление своей денежно-кредитной политики и повысил ставку с 8,5% до 15%. Этот шаг, однако, не оказал поддержку лире, слабеющей после завершения второго тура президентских выборов в Турции и победы в нем Реджепа Тайипа Эрдогана. В четверг нацвалюта этой страны торговалась по курсу 24 лиры за доллар — накануне заседания участники рынка прогнозировали более значительное повышение ставки. Отметим, что давление на курс лиры оказывают и сигналы от главы ФРС Джерома Пауэлла о необходимости дальнейшего повышения ставок в США для борьбы с американкой инфляцией.
Турецкий регулятор в четверг заявил о необходимости начать борьбу с инфляцией «как можно скорее», заявлено также о желании влиять на изменение инфляционных ожиданий и об ожидании дальнейшего давления на рост цен.
Регулятор намерен ужесточать свою политику в «своевременной и постепенной» манере и в среднесрочной перспективе добиться снижения инфляции до целевых 5%. В оценке необходимости дальнейшего повышения ставки турецкий ЦБ будет отталкиваться от поступающих данных и придерживаться «прозрачной и предсказуемой» политики, говорится в заявлении.
Отметим, что инфляция в Турции пока существенно превышает уровень увеличенной ставки: в мае в годовом выражении она замедлилась до 39,6% с 43,7% в апреле и 50,5% в марте. Однако этот эффект связан в том числе с высокой базой прошлого года. Месячный прирост инфляции в мае замедлился с 2,4% до 0,04%.
Заседание ЦБ Турции в четверг фактически было «тестовым» — после назначения нового кабинета министров и смены главы Центробанка. Отметим, что корректировка прежнего курса началась сразу после выборов. Один из ключевых постов — главы Минфина — был отдан экономисту с опытом работы в инвестбанках и стороннику умеренной фискальной политики Мехмету Шимшеку, занимавшему эту должность в 2009–2015 годах.
Господин Шимшек пообещал, что правительство будет добиваться снижения инфляции до однозначных показателей в среднесрочной перспективе, придерживаться фискальной дисциплины и помогать ЦБ в борьбе с инфляцией.
Главой ЦБ Турции стала Хафизе Гайе Эркан, работавшая до этого преимущественно в американских банках, в том числе в Goldman Sachs.
Расхождение уровня ставок и инфляции в Турции началось с осени 2021 года — тогда инфляция достигла 20%, но ЦБ страны под давлением президента Эрдогана, объявившего о «новой экономической модели», воздержался от повышения ставки. Ее уровень, напротив, стал снижаться (в 2021 году — с 19% до 14%, в 2022-м — до 9%, в 2023-м — до 8,5%), что расходится с общепринятой конвенцией, предполагающей повышение ставок для снижения темпов роста цен. В итоге разрыв величины ставки с уровнем инфляции в начале 2022 года превысил 50%, а в октябре прошлого года темпы роста цен разогнались до 85%. После этого показатель стал замедляться из-за эффекта высокой базы и снижения цен на энергоресурсы.
«Повышение ставки расстроило инвесторов, которые рассчитывали на более агрессивное ужесточение политики, но указание на дальнейшее повышение обнадеживает участников рынка»,— отмечают в Capital Economics. Эксперты прогнозируют повышение ставки к концу года до уровня в 25–30%. Такое ужесточение позволит ограничить беспрепятственное ослабление курса лиры.