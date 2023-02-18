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Коммерсантъ FM
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В Бундестаге раскритиковали стремление Киева применить в конфликте кассетные и фосфорные боеприпасы

Председатель комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («Альянс 90/Зелёные») раскритиковал идею Киева использовать кассетные и фосфорные боеприпасы. Вчера, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности к этому призывал украинский вице-премьер Александр Кубраков.

Господин Хофрайтер раскритиковал это требование, однако проявил понимание. В ответ на вопрос, нужно ли отказать в этом, депутат заявил: «Да, конечно. То, что они что-то требуют, не означает, что вы должны это реализовать. Но это, на мой взгляд, неразумное требование возникает от безысходности, потому что обещанное недостаточно реализовано: хороший пример — Leopard 2» (цитата по немецкому Der Tagesspiegel).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности выступил в защиту требования. Он напомнил журналистам, что Украина не является участником Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов. «С юридической точки зрения препятствий для этого нет. И если мы их получим, то применим только против вооруженных сил РФ»,— сказал господин Кулеба, отметив, что у Киева есть доказательства того, что «Россия применяет кассетные боеприпасы».

Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключенной в мае 2008 года.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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Мюнхенская конференция–2023

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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