В Бундестаге раскритиковали стремление Киева применить в конфликте кассетные и фосфорные боеприпасы

Председатель комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («Альянс 90/Зелёные») раскритиковал идею Киева использовать кассетные и фосфорные боеприпасы. Вчера, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности к этому призывал украинский вице-премьер Александр Кубраков.

Господин Хофрайтер раскритиковал это требование, однако проявил понимание. В ответ на вопрос, нужно ли отказать в этом, депутат заявил: «Да, конечно. То, что они что-то требуют, не означает, что вы должны это реализовать. Но это, на мой взгляд, неразумное требование возникает от безысходности, потому что обещанное недостаточно реализовано: хороший пример — Leopard 2» (цитата по немецкому Der Tagesspiegel).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности выступил в защиту требования. Он напомнил журналистам, что Украина не является участником Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов. «С юридической точки зрения препятствий для этого нет. И если мы их получим, то применим только против вооруженных сил РФ»,— сказал господин Кулеба, отметив, что у Киева есть доказательства того, что «Россия применяет кассетные боеприпасы».

Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключенной в мае 2008 года.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова