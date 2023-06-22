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Коммерсантъ FM
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Министр энергетики Молдавии заявил об отсутствии смысла закупать газ у «Газпрома»

Молдавия уже заключила первые контракты на закупку газа по более низкой цене, чем у российского «Газпрома», сообщил министр энергетики страны Виктор Парликов. Таким образом, Кишинев не видит смысла приобретать газ у российской компании. С кем Молдавия заключила контракты, господин Парликов не уточнил.

Виктор Парликов

Виктор Парликов

Фото: Правительство Республики Молдова

Виктор Парликов

Фото: Правительство Республики Молдова

По словам министра, обе стороны не исполняют условия контракта в полной мере: Кишинев не закончил аудит, а «Газпром» не выполнял свои обязательства по объему. «Газпром» заключил один контракт с «Молдовагазом», в котором указаны единая цена и единый объем для всей территории Молдавии, заявил Виктор Парликов.

Тот факт, что Приднестровье (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) получает газ по другой цене, доказывает, что «для России поставка газа в Приднестровский регион является не бизнесом, а политическим демаршем», добавил господин Парликов.

По его словам, сейчас «Газпром» подает ограниченные объемы газа, Кишинев готовится к тому, что с сентября «будет продолжаться эта же история». «Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно»,— сказал господин Парликов 21 июня в программе «Альтернатива» на TV8.

«Возможно, будет ситуация, в которой цены у "Газпрома" будут ниже по формуле, и нам придется решать, будем ли мы снова покупать у них газ по более низким ценам, или будем брать на международном рынке»,— добавил министр.

В 2021 году «Молдовагаз» перезаключил договор на поставки российского газа на пять лет, до 2026 года. В декабре 2022 года Молдавия полностью отказалась от потребления российского газа. Весь объем в 5,7 млн куб. м в сутки направлялся в Приднестровье. В марте Молдавия возобновила потребление российского газа, почти сразу от него отказавшись.

Мария Федотова

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