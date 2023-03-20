Молдавия возобновила потребление российского газа после трехмесячного перерыва

Молдавия в марте возобновило потребление российского газа, сообщил руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Он объяснил это снижением потребления в Приднестровье из-за потепления.

«Молдовагаз» будет ежедневно покупать для своих потребителей около 0,7–0,8 млн кубометров газа у «Газпрома» и около 1,3–1,5 млн кубометров от Energocom. Господин Чебан написал в Telegram, что компания принимает во внимание, что цена поставок «Газпрома» и Energocom практически идентична.

В декабре 2022 года Молдавия полностью отказалась от потребления российского газа. Весь объем в 5,7 млн кубометров в сутки направлялся в Приднестровье, которое распределяло его потребителям и использовало для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС. Станция поставляла Молдавии электроэнергию по цене дешевле, чем в Румынии. Генерирующие мощности Молдавии обеспечивают 20% нужд страны. Молдавия потребляла газ, который был закуплен госпредприятием Energocom на бирже, а также из хранилищ Румынии и Украины.

Леонид Уварчев