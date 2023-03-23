Премьер Молдавии подтвердил отказ страны закупать газ у «Газпрома»

Энергетическая компания «Молдовагаз» на протяжении четырех дней в марте закупала газ у «Газпрома». Однако впоследствии Кишинев отказался от этих поставок, сообщил премьер Молдавии Дорин Речан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«"Молдовагаз" попыталась возобновить эти поставки для Молдавии, но они были немедленно прерваны. Итак, Молдавия больше не потребляет газ "Газпрома". У нас есть поддержка Румынии для установления долгосрочных контрактных отношений на объемы газа, которые необходимы Кишиневу. Мы видим эту поддержку и увидим, как она материализуется как можно скорее»,— сказал премьер в ходе брифинга (цитата по «Прайму»).

В ноябре 2022 года «Газпром» пригрозил сократить поставки топлива в Молдавию из-за того, что часть газа оседала на Украине, но в итоге не стал этого делать. В декабре прошлого года Молдавия полностью отказалась от потребления российского газа. О возобновлении закупки газа у «Газпрома» после трехмесячного перерыва 20 марта сообщил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан. По его словам, до этого весь объем газа передавался Приднестровью, а Кишинев пользовался резервами.

Подробнее о молдавском энергокризисе — в материале «Ъ» «Все купят хорошо».

Милена Костерева