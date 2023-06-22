Береговая охрана США: запасы кислорода на пропавшем в Атлантике батискафе закончились

В батискафе, пропавшем в водах Атлантического океана 19 июня, запасы кислорода иссякли в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск), следует из оценки береговой охраны США, которую представитель ведомства озвучил телеканалу NBC.

Накануне береговая охрана провела пресс-конференцию, на которой координатор реагирования первого округа береговой охраны Джейми Фредерик сказал, что не может назвать точное время, когда воздух в батискафе закончится и призвал сохранять надежду.

Как сообщил Associated Press эксперт по поиску и спасению подводных лодок Фрэнк Оуэн, пассажиры могут растянуть запасы кислорода в батискафе на больший срок, а данные, которые приводит береговая охрана могут быть неточными.

О том, что подводный аппарат с пятью людьми на борту пропал на пути к обломкам «Титаника», стало известно в понедельник, 19 июня. Производитель батискафа предусмотрел работу судна в режиме чрезвычайной ситуации в течение максимум 96 часов. Вчера, 20 июня, береговая охрана США начала поиск батискафа с воздуха. Сегодня, 21 июня, канадские спасатели, занимающиеся поисками батискафа, услышали в районе пропажи «стук». Звуки раздавались с интервалом полчаса.

На борту батискафа находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. По данным NBC, владельцы пропавшего в Атлантике батискафа в 2022 году сообщали о «циклической усталости» судна.

Подробнее — в материале «Ъ» «96 часов на подъем с "Титаника"».

Эрдни Кагалтынов