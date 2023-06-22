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Коммерсантъ FM
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Украине нужно почти $400 млрд, чтобы стать энергетическим хабом Европы

Украина хочет стать энергетическим хабом Европы, который поможет континенту избавиться от зависимости от российского топлива с помощью производимой в стране чистой энергии, следует из энергетической стратегии Украины до 2050 года. План развития энергетики представил глава Минэнерго страны Герман Галущенко на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

«Поскольку Украина должна стать членом ЕС, наш энергетический сектор должен стать неотъемлемой частью энергетических рынков и целей безопасности ЕС. ЕС может положиться на Украину: мы готовы предложить европейским партнерам зеленую и чистую электроэнергию, крупнейшие в Европе подземные газовые хранилища, потенциал для производства водорода и производство энергетического оборудования не только для восстановления Украины, но и для энергетического перехода Европы в целом»,— сказал господин Галущенко (цитата по сайту органов исполнительной власти Украины).

Министр сообщил, что инвестиционные возможности Украины для наращивания энергетических мощностей составляют $383 млрд. Он уточнил, что в развитие ветровой генерации планируется вложить $134 млрд, солнечной — $62 млрд, водородных технологий — $72 млрд, систем накопления энергии — $25 млрд, атомной генерации — $80 млрд и систем передачи — $5 млрд, гидроэнергетики — $4,5 млрд.

По словам господина Галущенко до 2050 года Украина способна нарастить мощности ветровой генерации до 140 ГВт, солнечной — до 94 ГВт, накопителей энергии — до 38 ГВт, атомной генерации — до 30 ГВт, ТЭЦ и биоэнергетических мощностей — до 18 ГВт, гидрогенерации — до 9 ГВт.

Министр считает, что для привлечения инвесторов даже в условиях военного конфликта власти принимают решения, которые позволят провести реформы и либерализовать энергорынок.

Украина была поставщиком электроэнергии в Европу, но была вынуждена приостановить поставки из-за обстрелов критической инфраструктуры. Всемирный банк и ООН в апреле сообщили, что совокупный ущерб, нанесенный энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины в период военных действий, превысил $10 млрд. В мае украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в стране повреждено 75% тепловой генерации.

Вчера, 21 июня, в Лондоне стартовала двухдневная конференция по восстановлению Украины. На нее съехались представители западных правительств, бизнеса и международных организаций. В отличие от большинства мероприятий, сосредоточенных на военной помощи Киеву, на лондонской площадке речь шла преимущественно об инвестициях в реконструкцию страны. Союзники Киева уверены: когда придет время, «Россия заплатит» за восстановление Украины, пока же они сами готовы поддержать ее. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так и вовсе уверена в обязанности Запада «инвестировать в эту страну мечты».

Подробнее об итогах первого дня конференции — в материале «В Лондон съехались реконструкторы».

Эрдни Кагалтынов

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