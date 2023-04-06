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Коммерсантъ FM
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Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетике Украины минимум в $10 млрд

Ущерб, нанесенный энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины, превысил $10 млрд, следует из оценки Всемирного банка (ВБ) и Программы развития ООН. По данным экспертов, для экстренного ремонта стране необходимо предоставить не менее $1,2 млрд.

Из отчета следует, что наибольшие повреждения получила энергетическая инфраструктура, ее ремонт обойдется как минимум в $6,5 млрд. Ущерб атомным станциям составил около $770 млн. В ООН и ВБ обратили внимание, что за прошедший зимний период многие населенные пункты Украины неделями оставались без электричества. В организациях считают, что необходимо срочно составить план действий в чрезвычайных ситуациях на предстоящую зиму. На него может потребоваться примерно $1 млрд.

«В настоящее время в приоритете остается сохранения света и тепла. Наша оценка показывает, что аварийный ремонт будет стоить не менее $1,2 млрд. Основное внимание будет уделяться обеспечению энергоснабжения критически важной инфраструктуры в крупных городах и районах, которые не подлежат восстановлению»,— отметил постпред Программы развития ООН на Украине Жако Силльерс.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на восстановление страны, в том числе ее энергетической инфраструктуры, потребуется более $1 трлн. В Международном валютном фонде считают, что для восстановления может потребоваться $5 млрд ежемесячно. По информации Politico, страны Евросоюза решили направлять на восстановление Украины прибыль от замороженных активов Банка России.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Евросоюз подбирается к активам».

Милена Костерева

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