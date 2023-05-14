ДТЭК сообщил о повреждении 75% тепловой генерации Украины

Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук сообщил, что в стране повреждено 75% тепловой генерации. На восстановление, по его словам, надо почти $150 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДТЕК Фото: ДТЕК

Господин Сухарук в эфире телеканала «Рада» заявил, что ДТЭК необходимо отремонтировать девять энергоблоков мощностью 1,5 Гвт, передает «РИА Новости». Кроме того, в ремонте нуждаются 12 тыс. км электропередачи и почти 4 тыс. распределительных подстанций.

Перебои в работе энергосистемы Украины произошли в связи с ракетными обстрелами, которые ведутся Россией с октября 2022 года. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий говорил, что объекты тепловой генерации — ТЭС и ГЭС — чаще всего попадали под обстрелы.

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Лусине Баласян