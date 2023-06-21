В Лондон съехались реконструкторы

Представители западных правительств, бизнеса и международных организаций собрались в Лондоне на конференцию по восстановлению Украины. В отличие от большинства мероприятий, сосредоточенных на военной помощи Киеву, на лондонской площадке речь шла преимущественно об инвестициях в реконструкцию страны. По разным подсчетам, ущерб, нанесенный ей боевыми действиями, уже оценивается в $400–700 млрд. Однако итоговую сумму никто предсказать не берется. Союзники Киева уверены: когда придет время, «Россия заплатит» за восстановление Украины, пока же они сами готовы поддержать ее. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так и вовсе уверена в обязанности Запада «инвестировать в эту страну мечты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференция по восстановлению Украины в Лондоне

Фото: Reuters Конференция по восстановлению Украины в Лондоне

Фото: Reuters

В среду дипломаты, политики, бизнесмены и сотрудники международных организаций собрались в Лондоне на конференцию по восстановлению Украины. На двухдневное мероприятие съехались представители более 50 стран. Примерно столько же собирается на заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Однако на этот раз речь шла о невоенных аспектах поддержки Украины. По данным Всемирного банка, на устранение последствий конфликта потребуется более $400 млрд. По оценке Киева, необходимая сумма уже превышает $700 млрд. Сколько в итоге потребуется на самом деле, никто сказать не может, поскольку мирного урегулирования не видно даже на горизонте. Это лишний раз подтверждают и слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего 21 июня, что даже в случае неуспеха контрнаступления ВСУ на замораживание конфликта Украина не пойдет.

Так или иначе, союзники призывают не ждать окончания боевых действий, а инвестировать в украинскую экономику и инфраструктуру уже сейчас. При этом западные страны надеются, что в будущем им удастся заставить Россию оплатить восстановление Украины. Так, хозяин форума премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил: «Очевидно, что Россия должна заплатить… Мы работаем с союзниками над изучением законных путей использования российских активов». «Давайте начистоту: Россия — причина разрушений на Украине. И Россия в конце концов оплатит восстановление Украины»,— поддержал господина Сунака госсекретарь США Энтони Блинкен.

Впрочем, хотя на лондонской конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал подготовку «честного механизма» для конфискации $500 млрд замороженных российских активов, всерьез на привлечение средств РФ сейчас на Западе не рассчитывают.

Буквально в этот же день Bloomberg со ссылкой на доклад ЕС сообщил, что, изучив варианты использования более $219 млрд замороженных в Евросоюзе активов Центробанка РФ, Брюссель пришел к выводу: законных оснований полностью конфисковать эти средства не существует. Единственное, что можно сделать, как считают еврочиновники,— это передать каким-то образом «непредвиденные доходы от инвестиций», то есть часть прибыли от замороженных активов. Однако, по данным Bloomberg, с момента заморозки такая прибыль составила около €750 млн, и этой суммы, конечно, и близко не хватит для покрытия восстановительных потребностей Украины.

Только «срочные нужды» Киева в нынешнем году составляют $14 млрд, отмечают во Всемирном банке. Такая сумма необходима на пенсионные выплаты, здравоохранение, зарплаты врачам и учителям, неотложный ремонт инфраструктуры, «имеющей решающее значение для функционирования экономики». Поэтому, как подчеркнул Энтони Блинкен, уже сейчас союзники должны «поддерживать украинский народ, который идет на самые большие жертвы, чтобы защитить, восстановить и переосмыслить свою страну».

Призывать союзников раскошелиться выпало Риши Сунаку, который объявил о предоставлении Британией кредитных гарантий на $3 млрд в течение трех лет по кредитам Украине от Всемирного банка. Этот порыв поддержал и Энтони Блинкен, анонсировавший выделение $1,3 млрд от США на восстановление энергосистемы страны, помощь промышленности, модернизацию железнодорожных путей, портов, транспортной инфраструктуры, а также на развитие электронных систем для борьбы с коррупцией. Европейский инвестиционный банк решил вложить около $917 млн в ремонт школ, больниц, транспортной инфраструктуры, водоснабжения и системы кибербезопасности.

Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала выделить $416 млн «на все — от генераторов до еды и палаток для тех, кто лишился жилья». Ее испанский коллега Хосе Мануэль Альбарес от лица Мадрида обязался передать Украине $272,9 млн, из которых $7,6 млн пойдут на обустройство школ бомбоубежищами, поддержку жертв сексуального насилия и поставку мобильных клиник с инкубаторами для новорожденных. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала о дополнительных $43,6 млн на восстановление критической инфраструктуры, объектов здравоохранения и подготовку энергосистемы к грядущей зиме. А Канада решила на $10 млн поддержать пострадавших от разрушения Каховской ГЭС, а также выделить $20 млн на долгосрочные проекты по борьбе с изменениями климата и продвижение принципов гендерного равенства в обществе.

С одной стороны, озвученные в первый день конференции суммы могут показаться незначительными, учитывая оценки Всемирного банка и тем более Киева. С другой, как следовало из выступления Дениса Шмыгаля, задача-минимум непосредственно для лондонской конференции — добиться обязательств на $6 млрд, которых не хватает для поддержки экономики страны в ближайшие 12 месяцев. Так что к концу дня 22 июня союзники наверняка эту сумму соберут.

Тем более что, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, все собравшиеся в Лондоне «обязаны инвестировать в эту страну мечты — Украину, которая станет членом Евросоюза». Накануне госпожа фон дер Ляйен анонсировала выделение Украине €50 млрд невоенной помощи в течение ближайших четырех лет. Таким образом, одних этих денег уже должно хватить на покрытие «срочных нужд» Киева. Правда, в качестве условия их получения Брюссель выдвинул реализацию дальнейших реформ, которые позволят Украине соответствовать западным стандартам.

Впрочем, Владимир Зеленский, выступавший на конференции в Лондоне по видеосвязи и давший интервью британской корпорации BBC, явно был осведомлен об этих требованиях и заверил, что реформами Украина как раз и собирается заниматься. По его словам, речь идет не просто о восстановлении, а о «трансформации Украины». «Это цифровизация нашей страны, это антикоррупционная реформа… Важно работать над судебной реформой, работать с нашими партнерами, чтобы сделать Украину привлекательной для инвестиций после войны… Украина будет другой, преображенной. Единственное, что не изменится,— это сила нашего народа»,— заверил украинский лидер.

Обращаясь к участникам конференции, он заявил: «Мы строим гораздо больше, чем одну страну. Мы строим мир таким, каким он будет при жизни нашего поколения и после нас. Будет ли он мирным? Будет ли стабильным? Будет ли демократичным? Это зависит от каждого из нас».

В Москве сборы союзников на поддержание украинской экономики по горячим следам не комментировали. Но неделей ранее, оценивая экономическое положение Украины, президент РФ Владимир Путин предположил, что кроме доходов в рамках зерновой сделки других валютных поступлений на Украину нет — «все остальное практически развалилось». А в конце прошлого года господин Путин прогнозировал, что у Украины «скоро вообще ничего не будет, все будет только в виде подачек — и деньгами, и вооружениями, и боеприпасами, только подачки».

Алексей Забродин