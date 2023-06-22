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Коммерсантъ FM
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Рябков назвал возможным возобновление ДСНВ при отказе США от «враждебного курса»

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может вернуться к выполнению условий Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если США откажутся от «враждебного курса» в отношении Москвы. Однако, по его мнению, «до этого пока далеко».

Сергей Рябков

Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас возврат к выполнению Россией ДСНВ во всех аспектах возможен только при условии отказа США и их союзников от фундаментально враждебного курса в отношении России. Понятно, что до этого очень далеко, но я уверен, что этот момент настанет, когда наши противники признают ошибочность собственного курса»,— сказал господин Рябков (цитата по «РИА Новости»).

При этом Сергей Рябков отметил, что Москва и Вашингтон периодически обмениваются «сигналами» в рамках диалога по контролю над вооружениями. Однако, по его словам, этот диалог в основном носит ситуативный характер и касается функционирования дипприсутствий.

«Мы периодически обмениваемся сигналами с Вашингтоном. Они, я думаю, хорошо представляют себе суть нашей позиции. Мы, разумеется, ознакомились с тем, что было произнесено публично на высоком уровне представителями Белого дома. Сейчас нет оснований для каких-то дополнительных шагов»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

21 февраля президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Москва обвинила Вашингтон в неисполнении центральных положений договора. 1 июня Госдеп сообщил, что США прекращают передачу России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений. Российское посольство в США заявило, что Москва не изменит свою позицию по ДСНВ в связи с решением Вашингтона.

О том, при каких условиях Россия готова вновь обсуждать с США контроль над ядерными вооружениями, — в материале «Ъ» «"Лишь бы не дошло до ядерной зимы"».

Милена Костерева

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