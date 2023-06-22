Украинская разведка прокомментировала удары по Чонгарскому мосту цитатой Маяковского

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов прокомментировал удары по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и Херсонщину. Он не стал подтверждать или отрицать причастность Киева к атаке. Господин Юсов отреагировал на новость словами из стиха «Послушайте!» русского поэта Владимира Маяковского.

«Если звезды зажигают, значит это для чего-то нужно (в оригинале: "Если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно".— "Ъ"). Анализировать с точки зрения военной потребности вещи, которые происходят на оккупированной территории, я думаю, мы будем после того, как эти территории будут освобождены. Сейчас идет работа и она будет продолжена, это планомерная работа. Продолжение следует»,— сказал господин Юсов в эфире телемарафона (цитата по изданию «Страна.ua»).

Чонгарский мост расположен на границе Херсонской области и Крыма. Находится на трассе, которая идет в сторону города Джанкой. Сообщение между Херсонщиной и полуостровом осуществляется также через другую дорогу — через город Армянск.

Российские власти сообщили о повреждении Чонгарского моста утром 22 июня. Они обвинили в произошедшем Украину. По предварительной информации, использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британского производства. Движение пока переориентировано на альтернативный маршрут. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо после обстрела заявил, что России известны координаты мостов в украинской Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты. Глава региона пообещал «серьезный ответ».

О ситуации вокруг российско-украинского конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев