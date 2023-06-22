Сальдо пообещал серьезный ответ на удар по Чонгарскому мосту: координаты мостов в Одесской области известны

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо после обстрела Чонгарского моста заявил, что России известны координаты мостов в украинской Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты. Глава региона пообещал «серьезный ответ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Фото: Пресс-служба врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

Джурджулешты — село в Кагульском районе Молдавии на границе с Румынией и Украиной. Этот населенный пункт был передан Украиной Молдавии в рамках урегулирования территориального спора. В селе расположен порт Джурджулешты.

Чонгарский мост расположен на границе Херсонской области и Крыма. Находится на трассе, которая идет в сторону города Джанкой. Сообщение между Херсонщиной и полуостровом осуществляется также через другую дорогу — через город Армянск.

«Еще один пламенный привет. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае режимом Ющенко в свое время еще. Все эти координаты известны. Поэтому будет скоро ответ очень серьезный»,— сказал господин Сальдо в видео в своем Telegram-канале.

Господин Сальдо считает, что Украина нанесла удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область с Крымом, «по указке Лондона». Ранее он говорил, что, по предварительной информации, удар был нанесен дальнобойными ракетами Storm Shadow британского производства.

Глава региона заявил, что сообщение с Крымом продолжается, так как «есть другие пути, пусть и немного более длинные». Он пообещал, что если кто-то поднимет цены на продукты, то они будут регулироваться. «Все проблемы будут решены. Уже сейчас правительство РФ принимает меры к ликвидации повреждений мостовых переходов»,— добавил господин Сальдо.

Херсонские и крымские власти сообщили о повреждении Чонгарского моста утром 22 июня. Минтранс Крыма сообщил, что временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска Армянск и Перекоп.

Леонид Уварчев