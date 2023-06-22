Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 июня

09:24. Орловское АО «Протон» передала в зону СВО десять антидроновых ружей, сообщил губернатор Андрей Клычков.

08:32. 20 июня в зону проведения специальной военной операции из Воронежа отправились 13 контрактников. «Такие отправки идут фактически ежедневно»,— сообщает 36on.ru со ссылкой на информацию от правительства региона.

07:02. Прихожане Орловской митрополии передали гуманитарный груз землякам, участвующим в специальной военной операции. Военнослужащим передали квадрокоптер, тактические наушники, сформированные аптечки, несколько походных кроватей, продукты питания (тушенку, макароны, сладости, сыр, колбасу, воду) и другие необходимые вещи.

05:36. Минобороны: более 20 добровольческих формирований подписали контракты с ведомством