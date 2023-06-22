По Белгородской области за сутки выпущено более 70 снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram информация о нанесенных ВСУ ударах по региону за 21 июня. Согласно его данным, за сутки по региону было выпущено более 70 снарядов, пострадавших нет.

В Белгородском районе из артиллерии обстреляны село Журавлевка и хутор Нехотеевка – в каждом из населенных пунктов зафиксировано по четыре прилета. По селу Щетиновка выпущено шесть артиллерийских снарядов. Еще три взрывных устройства было сброшено с беспилотника. Под обстрел попало и село Наумовка. Били из артиллерии, зафиксировано шесть прилетов.Из повреждений — только линия электропередач в Наумовке.

В Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый, зафиксировано три прилета. Две гранаты было сброшено с БПЛА. По окраине села Тишанка выпущено пять минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов района разрушений не зафиксировано.

В Грайворонском горокруге из миномета обстреляли села Сподарюшино и Козинка, зафиксировано 19 и четыре прилета соответственно. По окраине хутора Понуры выпущено десять артиллерийских снарядов, по селу Глотову — один минометный снаряд. Разрушений нет.

В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено восемь минометных снарядов, повреждено одно частное домовладение. В селе Нехотеевка сброшено с беспилотника одно взрывное устройство. Из артиллерии обстреляли хутор Марьино, зафиксировано три прилета, разрушений нет.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова