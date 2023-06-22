Минобороны России сообщило, что более 20 добровольческих формирований подписали контракты с ведомством

Еще четыре добровольческих формирования подписали контракты о военной службе с Минобороны России, сообщили в пресс-службе ведомства. Всего контракты подписали более 20 формирований.

«В рамках реализации приказа Министра обороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством»,— сказано в сообщении ведомства.

В марте был подписан приказ о переходе добровольческих формирований в состав объединенной группировки войск в зоне военных действий на Украине. Добровольцы должны подписать контракты до 1 июля. Замминистра обороны Николай Панков говорил, что это нужно для «единого подхода к организации всестороннего обеспечения и выполнения задач» добровольцами, а также для закрепления за добровольцами необходимого правового статуса.

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что бойцам ЧВК и добровольческим организациям нужно заключить контракты с Министерством обороны. Он также заявлял, что в законодательство нужно внести изменения для обеспечения этих формирований необходимым правовым статусом.

Первыми контракт с Минобороны подписал добровольческий отряд «Ахмат» 12 июня. 13 июня сообщалось, что документы также подписали еще три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что его бойцы не будут этого делать.