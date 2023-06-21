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обновлено 11:19

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 июня

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:18. Из 50 живших в райцентре Шебекино хаски 27 собак вывезли в питомник в село Стрелецкое Белгородского района, рассказали в облправительстве. Еще 11 находятся на передержке у друзей хозяев. А 12 хаски пока находятся в Шебекине

10:40. Воронежский губернатор Александр Гусев провел прием граждан, на котором пообещал решить проблемы семьи погибшего участника спецоперации из ЧВК «Вагнер». У бойца остались жена и шесть дочек. Женщина попросила помочь с ремонтом крыши и компьютером для детей. Кроме того, губернатор поручил пробурить у дома погибшего скважину для водоснабжения.

10:21. За 20 июне по Белгородской области со стороны Украины выпущено 96 снарядов и несколько беспилотников, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По Валуйскому городскому округу выпущено 30 снарядов, по Шебекинскому горокругу — 23, по Борисовскому району — 19, по Краснояружскому району — 12, по Волоконовскому району — семь прилетов, по Грайворонскому горокругу — пять. Кроме того, сбит один беспилотник, сброшены два взрывных устройства с беспилотников. Пострадавших нет, в хуторе Леоновка повреждены два частных дома, в хуторе Лозовая Рудка нарушено энергоснабжение.

10:02. Утром 21 июня ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, зафиксировано 14 прилетов, в одном из домов выбиты окна.

9:58. С 1 июня в постоянно обстреливаемом со стороны Украины Шебекинском городском округе Белгородского области родилось девять детей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

9:39. В Орловскую область 21 июня из зоны спецоперации возвращается группа бойцов местной Росгвардии. Губернатор Андрей Клычков рассказал, что они «с честью выполнили свой долг и вернулись к родным и близким целыми и здоровыми».

8:48. 21 июня в «Артек» отправляем 160 белгородских детей, в «Артек». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, министерство просвещения РФ выделило региону специальную квоту. Всего в этом году в «Артеке» отдохнет 560 детей.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 20 июня

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