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Коммерсантъ FM
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Стивен Кинг нашелся в Луганске

Западные писатели стали в России добычей пиратов

Роман Стивена Кинга «Сказка», официально не выходивший в России, продается на маркетплейсах. Книга выпущена без ISBN расположенным в Луганске издательством «Трофейная книга», официальной информации о котором найти не удалось. Бывший правообладатель изданий Стивена Кинга в России «Эксмо-АСТ» не может бороться за удаление романа с платформ, так как писатель с марта прошлого года приостановил сотрудничество. Ситуация становится типичной для российского рынка, и маркетплейсам придется вырабатывать новые механизмы защиты авторских прав, говорят аналитики.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пираты начали нелегально продавать в России через маркетплейсы фэнтези-роман Стивена Кинга «Сказка», опубликованный в сентябре 2022 года, рассказали “Ъ” в «Эксмо-АСТ». В издательстве также обнаружили случаи, когда книгу бесплатно выкладывали в открытый доступ на интернет-ресурсах: «Мы, к сожалению, ничего не можем поделать в этой ситуации, так как у нас нет прав на эту книгу и мы не можем защитить в суде иностранного автора».

Приобрести бумажные экземпляры произведения можно на площадках «Авито» и «Юла» за 2–2,5 тыс. руб., убедился “Ъ”. В выходных данных указано, что роман напечатан издательством «Трофейная книга», расположенным в Луганске. В системе «СПАРК-Интерфакс» данные о такой компании отсутствуют. В выходных данных книги нет ISBN (уникальный номер книжного издания, который в соответствии с международной классификацией присваивается каждой изданной книге). Это обязательная составляющая выходных данных книги, которая планируется к распространению официально.

У продавцов можно найти и роман Джоан К. Роулинг (под псевдонимом Роберт Гэлбрейт) «Чернильно-черное сердце» о детективе Корморане Страйке. Книга вышла в августе прошлого года и также не была официально издана в России. Связаться с представителями «Трофейной книги» не удалось: “Ъ” не смог найти телефонов компании.

«Юла» и «Авито» — сервисы частных объявлений, они не могут самостоятельно предпринимать действия, например, по охране авторских прав. В «Юле» отметили, что правообладатель может обратиться к команде сервиса с запросом на удаление объявления. В «Авито» уточнили, что контент может быть удален с платформы на основании «обоснованного обращения» правообладателя: «В случае с указанными книгами правообладатель к нам не обращался».

После начала военных действий на Украине многие зарубежные издательства и авторы прекратили сотрудничество с российскими партнерами. Стивен Кинг еще в марте 2022 года объявил, что приостанавливает работу с издательством АСТ по новым контрактам. Тогда в издательстве подтвердили, что новых романов и продления истекших прав «какое-то ближайшее время действительно не будет». Выход новых произведений Джоан К. Роулинг также был остановлен, об этом в октябре прошлого года сообщила издательская группа «Азбука-Аттикус» (входит в «Эксмо-АСТ»).

«Контрафакт лицензированных книжек издательства будут закрывать. А с теми, которые не лицензированы, ничего сделать не смогут: у них нет обязательств перед правообладателем»,— поясняет экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов.

«Сейчас в России нет официальных правообладателей "Сказки" Стивена Кинга. Они вряд ли найдутся в ближайшем будущем, их не будет и у других его новых произведений. Маркетплейсам придется решать эту проблему самим, в том числе вырабатывать новые механизмы регулирования пользовательских соглашений»,— считает источник “Ъ” в отрасли.

В Wildberries сказали “Ъ”, что для пресечения реализации «сомнительной продукции» на площадке работает комплекс мер: продавцам-предпринимателям необходимы все разрешающие документы, а для верификации товаров регулярно проходит мониторинг всего ассортимента. Кроме того, говорят в Wildberries, в компании внедрили сервис «Цифровой арбитраж», которым пользуются и продавцы книг: «Он позволяет издательствам самостоятельно, напрямую проверять правоустанавливающие документы при возникновении подозрений на нарушение их авторских прав другими игроками».

Юлия Юрасова

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