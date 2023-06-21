Граф Ламбсдорф возвращается на родину предков

Российская сторона дала агреман — согласие на прибытие в страну в качестве дипломата — будущему послу ФРГ Александру Ламбсдорфу. Как ожидается, он займет свой пост уже этим летом. В Москве известного немецкого дипломата и политика, связанного кровными узами с первыми лицами Российской империи, ожидает непростая задача: кризисный менеджмент в условиях фактически тотального обвала двусторонних отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предки будущего посла Германии в РФ, 56-летнего дипломата и политика графа Александра Ламбсдорфа жили в Российской империи и занимали высокие посты на государственной службе

Фото: Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images Предки будущего посла Германии в РФ, 56-летнего дипломата и политика графа Александра Ламбсдорфа жили в Российской империи и занимали высокие посты на государственной службе

Фото: Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images

О том, что Александр Ламбсдорф получил агреман (agrement — «согласие» на французском), первым со ссылкой на источники в МИД ФРГ еще во вторник вечером сообщил журнал Der Spiegel. В среду эту информацию распространили другие немецкие СМИ и подтвердили российские информагентства, сославшиеся на МИД РФ. Ожидается, что дипломат прибудет в Москву в ближайшие недели и сменит Гезу Андреаса фон Гайера, возглавляющего дипмиссию Германии в РФ с сентября 2019 года.

Вообще-то 56-летний дипломат и политик, по данным немецких СМИ, хотел стать послом в США. Для МИД ФРГ это самый важный и престижный пост за пределами центрального аппарата. Но министр иностранных дел Анналена Бербок решила направить в Вашингтон госсекретаря МИД ФРГ Андреаса Михаэлиса. Газета Der Tagesspiegel со ссылкой на информированные источники сообщила, что глава МИД сомневается в том, что Александр Ламбсдорф — «трансатлантист старой закалки» — сможет нюансированно отстаивать в отношениях с США особый подход Германии и Евросоюза к Китаю. Вместо Вашингтона ему предложили Москву.

У Александра Ламбсдорфа нестандартная для будущего посла карьера, поскольку большую ее часть он посвятил политике, а не дипломатии. С 1995 по 2004 год он работал на разных должностях в МИД ФРГ (с перерывом на двухлетний уход в Бундестаг, где возглавлял бюро известного политика от Свободной демократической партии (СвДП), бывшего министра иностранных дел Клауса Кинкеля), и в том числе отвечал за Россию в департаменте внешнеполитического планирования. Но в 2004 году Александр Ламбсдорф надолго ушел в политику — сначала в Европейский парламент, а затем в Бундестаг. С 2017 года он является заместителем главы фракции СвДП в Бундестаге. В парламенте он занимается преимущественно вопросами обороны и внешней политики, а также правами человека и гуманитарной помощью.

Александр Ламбсдорф происходит из известной остзейской дворянской семьи и носит титул графа. Направлять на должность глав дипмиссии ФРГ в России потомственных дворян уже почти традиция: пять из семи послов Германии в Москве с 1993 года имели приставку «фон», указывающую на дворянское происхождение. Полное имя будущего посла: Александр Себастьян Леонс фон дер Венге, граф Ламбсдорф. Его предки жили в том числе на территории Российской империи, занимая высокие посты на госслужбе. Среди дальних родственников Александра Ламбсдорфа — министр иностранных дел Российской империи в 1900–1906 годах Владимир Ламбсдорф (по-русски эту фамилию писали по-разному).

В России Александр Ламбсдорф бывал неоднократно — как по партийной линии (партнером либеральной СвДП выступала партия «Яблоко»), так и для участия в различных мероприятиях, в том числе в форуме «Петербургский диалог» (сама идея создания «Петербургского диалога» принадлежала тете политика, графине Александре Ламбсдорф, подробнее см. “Ъ” от 29 декабря 2022 года).

Между тем, как уже писал “Ъ”, в нынешнем политическом контексте ни исторические корни, ни предварительное знакомство со страной не означают, что посольство в Москве возглавит политик, симпатизирующий России.

Более того, как представитель либеральной СвДП, господин Ламбсдорф не раз критиковал политику РФ и в былые времена, а с февраля 2022 года — тем более. Среди прочего он высказывался за наращивание военной и иной помощи Украине со стороны НАТО, привлечение руководства России к ответственности за военные преступления, укрепление Североатлантического альянса.

В то же время он (до ввода российских войск на Украину) неоднократно напоминал об особых — многовековых и многогранных — исторических связях Германии и России. «Мы, немцы, знаем, как важна Россия. Я невероятно возмущался заявлением (бывшего президента США Барака Обамы.— “Ъ”), назвавшего Россию "региональной державой". Какая чепуха, какая чепуха! У этой страны 11 часовых зон, постоянное место в Совбезе ООН и мало с чем сравнимый вклад в мировую культуру. Это большая и гордая страна, заслуживающая, чтобы к ней относились с уважением»,— говорил он еще в 2018 году.

Как бы то ни было, немецкие СМИ называют пост главы дипмиссии в России «самым сложным из всех», сомневаясь, что Александр Ламбсдорф сможет обернуть вспять нынешний тренд на конфронтацию между РФ и ФРГ. После произошедшей за последние годы череды взаимных высылок дипломатов, разрыва былых бизнес-связей, усыхания диалога между представителями науки, культуры и гражданского общества двух стран не столь важно, кого бы в Берлине решили направить послом в Москву. Вряд ли он сможет претендовать на роль, выходящую за рамки кризисного менеджмента в условиях каскадообразного обрушения отношений двух стран, еще каких-то десять лет назад считавших друг друга ближайшими партнерами.

Елена Черненко