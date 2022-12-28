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Коммерсантъ FM
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Графа Ламбсдорфа собирают с посольством в Москву

Смена посла не обещает потепления в отношениях России и ФРГ

По данным немецких СМИ, уже летом нынешнего посла ФРГ в РФ Гезу Андреаса фон Гайра может сменить граф Александр Ламбсдорф, заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге. Опытный дипломат и политик, он происходит из рода остзейских немцев, живших в Российской империи и находившихся на царской службе. Один из представителей рода в 1900–1906 годах был министром иностранных дел царского правительства. Сам господин Ламбсдорф не раз бывал в России и даже принимал участие в работе «Петербургского диалога», но в нынешних условиях в его назначении нет ни намека на намерение Берлина нормализовать отношения с Москвой.

Граф Александр Ламбсдорф, происходящий из рода остзейских немцев, живших в Российской империи и находившихся на царской службе,— прекрасный знаток России. Но его назначение на пост посла в РФ в нынешних условиях вряд ли послужит нормализации двусторонних отношений

Граф Александр Ламбсдорф, происходящий из рода остзейских немцев, живших в Российской империи и находившихся на царской службе,— прекрасный знаток России. Но его назначение на пост посла в РФ в нынешних условиях вряд ли послужит нормализации двусторонних отношений

Фото: Ina Fassbender / AFP

Граф Александр Ламбсдорф, происходящий из рода остзейских немцев, живших в Российской империи и находившихся на царской службе,— прекрасный знаток России. Но его назначение на пост посла в РФ в нынешних условиях вряд ли послужит нормализации двусторонних отношений

Фото: Ina Fassbender / AFP

О предстоящей замене немецкого посла в Москве стало известно на этой неделе — сначала об этом сообщила медиаплатформа The Pioneer, а затем информацию перепроверил журнал Der Spiegel. Хотя официальный Берлин новость не подтверждал, оба издания говорят о перестановках как о деле решенном.

Это означает, что нынешний посол Геза Андреас фон Гайр, занимающий свой пост с 2019 года, может уже летом покинуть российскую столицу, а на смену ему будет назначен один из ярких представителей либеральной СвДП граф Александр Ламбсдорф.

Граф Ламбсдорф — представитель старинного дворянского рода и известный немецкий политик, имя которого не раз упоминалось и в качестве кандидата на пост главы МИД ФРГ, и в качестве возможного посла в США. Вместо этого, по данным The Pioneer, послом в США может уехать дипломат Андреас Михаэлис, а господин Ламбсдорф получит назначение в Москву. Этот пост, напоминает Der Spiegel,— один из сложнейших для немецких дипломатов сегодня, а «Ламбсдорф считается одним из опытнейших экспертов в области внешней политики в нынешней правительственной коалиции, в том числе благодаря его опыту работы в МИДе».

В МИД ФРГ он работал в конце 1990-х — начале 2000-х, в том числе два года в отделе России. С тех пор в РФ господин Ламбсдорф бывал неоднократно — как по партийной линии (партнером либеральной СвДП выступала партия «Яблоко»), так и для участия в различных мероприятиях, в том числе в форуме «Петербургский диалог».

Кстати, идея создания «Петербургского диалога» принадлежала тете политика, графине Александре Ламбсдорф (ее муж, дядя политика, граф Отто Ламбсдорф, сначала был министром экономики Германии, а затем председателем СвДП). Аристократический род Ламбсдорфов вообще хорошо известен, в том числе в России. Этнически остзейские немцы, Ламбсдорфы были в числе других дворянских семей, переселившихся в Прибалтику, а затем в XVIII веке после вхождения Лифляндии и Эстляндии в состав Российской империи поступивших на царскую службу. Графский титул первым получил дальний родственник немецкого политика Матвей Иванович Ламздорф, воспитатель императора Николая I, генерал от инфантерии и член Госсовета. Граф Владимир Ламсдорф (русское написание этой фамилии колебалось) был министром иностранных дел Российской империи в 1900–1906 годах.

Впрочем, в нынешнем политическом контексте ни исторические корни, ни предварительное знакомство с Россией не означают, что посольство в Москве может возглавить политик, дружественный России.

Более того, как представитель либеральной СвДП, господин Ламбсдорф критиковал политику Москвы и в былые времена, а в последнее время уж тем более. Так, в 2019 году он подчеркивал, что у Германии не должно быть «особых отношений с Россией», вместо этого ЕС должен проводить единую политику на российском направлении. А в 2020 году политик призывал отказаться от «Северного потока-2» из-за убийства в Берлине грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили (см. “Ъ” от 29 августа 2019 года).

Как подчеркивает Der Spiegel, в последние месяцы политик не раз заявлял, что пока не видит возможности дипломатического решения конфликта и выступает за дальнейшую вооруженную поддержку Украины.

«Если граф Александр Ламбсдорф все же будет назначен послом, то стоит ожидать, что он будет следовать указаниям МИД ФРГ и это будет совпадать с его антироссийскими убеждениями»,— предполагает в беседе с “Ъ” заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. По словам эксперта, предыдущие поездки в РФ едва ли помогут дипломату: «За последние годы Россия значительно поменялась, и не уверен, что, учитывая окружающее политика информационное поле, он понимает логику Москвы. И еще вопрос, удастся ли ему сформировать круг общения в России в условиях действующих ограничений и предписаний, прежде всего со стороны ФРГ».

Галина Дудина

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