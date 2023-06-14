Германия замыслила стратегически

Германия впервые в своей истории разработала «Стратегию национальной безопасности», в которой обозначены основные внешние угрозы стране и механизмы противодействия им. Принять всеобъемлющую стратегию, вместо которой раньше выпускались менее масштабные политические документы, нынешнее правительство решило еще в конце 2021 года. Однако вспыхнувший в феврале 2022 года конфликт на Украине заставил кабинет канцлера Олафа Шольца переработать стратегию, исходя из новой реальности. Россия в этом документе названа «самой серьезной угрозой миру и безопасности на евроатлантическом пространстве».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

Было бы преувеличением сказать, что ранее у Германии не было документов, касающихся ее национальной безопасности. Однако, как отмечают немецкие СМИ, все они носили характер политических деклараций. Фактически, по словам канцлера Олафа Шольца, их содержание ограничивалось изложением оборонной политики, отраженной в «Белой книге» — военно-политической стратегии страны, с разной периодичностью публикуемой с 1969 года. Однако пришедшая к власти в конце 2021 года коалиция Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и «Свободных демократов» решила, что национальная безопасность ФРГ заслуживает более комплексного и системного документа, то есть отдельной стратегии. И хотя за ее разработку правительство, сменившее кабинет министров Ангелы Меркель, взялось сразу, ввод российских войск на территорию Украины в феврале 2022 года смешал все карты и вынудил немецкие власти подойти к вопросу более вдумчиво.

В итоге работа над стратегией заняла около полутора лет, поскольку, как пишут местные СМИ, важно было «избежать ошибок прошлого, из-за которых правительству пришлось краснеть».

Канцлер Шольц, презентуя первую в истории «Стратегию национальной безопасности» (.pdf), разместившуюся на 76 страницах с иллюстрациями, признался, что на ее содержание сильнее всего повлияли конфликт на Украине и разрушение критически важной инфраструктуры, такой как трубопровод «Северный поток». «Я перечисляю эти события, чтобы было ясно, насколько резко изменилась обстановка в области безопасности в Германии за последние полтора года. Несмотря на все изменения, обеспечение безопасности наших граждан остается основной задачей государства»,— сказал Олаф Шольц.

Вряд ли стоит удивляться, что в документе, где описаны основные внешние вызовы для Германии и НАТО, а также механизмы противодействия им, «самой серьезной угрозой миру и безопасности на евроатлантическом пространстве» обозначена Россия.

Москва, начав боевые действия на украинской территории, «вопиющим образом нарушила Устав ООН и общую европейскую систему безопасности», уверено правительство ФРГ.

Кроме того, по мнению Берлина, Россия наращивает обычные и ядерные вооружения, пытается подорвать демократию в Европе и ослабить ЕС и НАТО, нарушает права человека, не говоря уже об «энергетической и сырьевой политике», которая используется для этих целей. И хотя, как утверждается, «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией», а также остаются «открытыми для взаимных мер по поддержанию транспарентности» и снижению рисков, в таких обстоятельствах ФРГ вынуждена системно подойти к укреплению своей безопасности по трем ключевым направлениям: обороноспособность, жизнестойкость и устойчивость.

«Главная задача нашей политики безопасности — гарантировать, чтобы мы могли продолжать жить в нашей стране в мире и свободе. Для этого мы непоколебимо привержены НАТО и ЕС и укрепляем бундесвер для выполнения его основной миссии — обороны страны и альянса»,— заявило правительство ФРГ.

Обеспечивать безопасность граждан Германии Берлин намерен в тесном взаимодействии с НАТО. Альянс, согласно стратегии,— «главный гарант защиты» страны, Европы и трансатлантического пространства от военных угроз. Поэтому ФРГ подтверждает обязательство повысить расходы на оборону до 2% от ВВП и ждет того же от союзников. Правда, когда именно эта планка будет достигнута, немецкий кабинет министров не уточнил, лишь заверив, что это произойдет в течение «нескольких лет».

Кроме того, правительство Олафа Шольца намерено работать над поддержанием «глобальной архитектуры контроля над вооружениями, ядерного разоружения и нераспространения». Согласно документу, цель Берлина — добиться «безопасного мира без ядерного оружия». Впрочем, «пока ядерное оружие существует», Германия продолжит вносить свой вклад в «надежное ядерное сдерживание» в рамках НАТО и предоставлять для этого самолеты-носители.

Любопытно, что Китай, который в списке угроз Западу обычно находится где-то рядом с Россией, в немецкой стратегии стоит особняком.

Правительство Шольца отвело КНР роль «партнера, конкурента и системного соперника», в отношениях с которым «в последние годы элементы соперничества и конкуренции усиливаются». Тем не менее отмечается, что без Китая «многие из наиболее острых глобальных проблем не могут быть решены», а потому Германии «необходимо использовать возможности для сотрудничества» с ним. При этом канцлер Шольц пояснил, что правительство готовит отдельную стратегию по взаимоотношениям с Китаем и скоро ее представит.

Помимо военных и внешнеполитических угроз в документе обозначены и вызовы, связанные с изменением климата. Среди них — повышенный риск голода, болезней, экстремальные погодные условия и даже спровоцированные всем этим конфликты. В целом правительство ФРГ выразило готовность обеспечивать безопасность страны и альянса во всех сферах, включая киберпространство и космос, противостоять внешнему влиянию и шпионажу, защищать технологии и объекты критической инфраструктуры, а также стремиться к полному суверенитету в энергетической и продовольственной областях.

Между тем часть стратегии была посвящена общему внешнеполитическому обзору положения дел в Европе. Так, Берлин заверил в своей поддержке «свободной, независимой и демократической Украины в ее международно признанных границах», а также пообещал помогать ей противостоять «российской агрессии» и тем самым укреплять «собственную безопасность». Однако правительство Шольца подчеркнуло, что видит своей задачей вместе с союзниками «не допустить распространения войны на соседние страны». Кроме того, немецкий кабинет министров заявил о намерении «превратить Евросоюз в геополитически активного игрока, который гарантирует свою безопасность и суверенитет для будущих поколений». И для этого ЕС в том числе должен расшириться за счет стран Западных Балкан, Украины, Молдавии и «в будущем Грузии».

Тем не менее, как отмечают немецкие СМИ, разработка стратегии проходила не без трудностей. И некоторые ее особенности говорят о том, что правящей коалиции не обо всем удалось договориться.

В частности, предполагалось создание в ФРГ Совета национальной безопасности по аналогии с американским. Подразумевалось, что новый орган займется координацией решений по внешней политике и политике безопасности, особенно в кризисных ситуациях. Однако сформировать такую структуру пока не удалось, поскольку глава МИДа Анналена Бербок хотела, чтобы ключевая роль в совете досталась ее ведомству, с чем не согласен Олаф Шольц. Переговоры по этому вопросу решили отложить, чтобы не ставить под удар единство коалиции.

Алексей Забродин